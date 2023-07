Alianza Lima no jugó nada bien contra Sport Boys por Liga 1. Ahora mismo, están siendo todos cuestionados por los hinchas, empezando por Guillermo Salas. El entrenador principal, luego del pitazo final, se presentó ante los periodistas deportivos.

En conferencia de prensa analizó lo que fue el partido contra el cuadro chalaco. La idea principal es pasar rápido la página de esta caída, pero las preguntas de los comunicadores buscaban un análisis en frío. Por eso, Chicho, tuvo que explicar sus sensaciones.

Frente al micrófono principal, le bajó a los cuestionamientos: “Sport Boys realizó un gran trabajo en lo defensivo. Nos neutralizaron en todas las vías. No tuvimos ideas claras en la última parte. Se viene el Clásico y tenemos que reponernos rápido. Hemos tenido mala suerte con las lesiones, esperamos tener a Cueva y Sabbag”.

CHICHO SALAS NO LE TEME A UNIVERSITARIO DE DEPORTES:

Se le preguntó de forma clara si había preocupación de cara al gran clásico del fútbol peruano. Para el entrenador de Alianza Lima es bastante claro, no siente una crisis de resultados: “Lo tomo con mucha tranquilidad. No nos gusta perder. Todos los partidos son difíciles. Esta derrota nos duele muchísimo. No hay tiempo para lamentos”.

Finalmente, se le preguntó por Aladino, y Chicho dejó la puerta abierta a la convocatoria frente a Universitario de Deportes: “Con Christian Cueva, después de lo que pasó, tenemos un plan especial. Por eso no salió en lista ahora. No podemos presentar el mismo once siempre porque tenemos muy mala suerte con las lesiones”.