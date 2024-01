El futuro de Carlos Zambrano cada día es más complejo, por todo lo que significa sus decisiones, determinaciones, e intenciones que tiene en estos momentos. Alianza Lima no cuenta con él, se lo dijo de forma indirecta, sin darle la cara al León, eso lo contó el propio futbolista. Ahora, cuando casi tenía todo hecho para poder regresar al fútbol argentino, pasó una situación sorprendente.

César Luis Merlo en su cuenta de Twitter reveló lo que pasó con el defensor peruano: “Se cayó el pase de Carlos Zambrano a Lanús: el futbolista no quiso regresar a Argentina a pesar de que Alianza Lima le daba todas las facilidades, incluso hasta pagarle parte del salario. Entre clubes ya estaba todo, pero la decisión del defensor tiró por la borda eso”.

La semana pasada la noticia de su posible llegada al universo granate, se terminó manchando al final por la decisión de Carlos Zambrano. Quien abiertamente ha dicho que no desea emigrar, su vida está en Perú, por eso deben darle otra solución como tal. Desde Matute saben que ha sido un error no manejar bien el tema con el jugador ex Schalke 04 y Eintracht Frankfurt.

Deben subsanar todo eso de forma inmediata, porque de no ser el caso, le pagarán todo el contrato que tiene hasta final de temporada sin jugar un solo minuto en el primer equipo. Ya la decisión deportiva es que Carlos Zambrano no entrene con el plantel principal, en una decisión que terminó sorprendiendo al propio futbolista. Quien hace poco explicó sus razones para este hecho.

¿Qué opina Carlos Zambrano sobre Alianza Lima?

Carlos Zambrano mencionó que todo es muy extraño dentro de Alianza Lima por la nula comunicación que tuvieron hacia él después de la final perdida ante Universitario de Deportes. Invitó a que los directivos del cuadro blanquiazul den la cara para que le expliquen su situación, y haya un contrapunto en todos los sentidos. Pero parece que eso está muy lejos de realizarse.

¿Carlos Zambrano se venga de Alianza Lima?

Ahora, con el último rechazo de propuesta de salida, Carlos Zambrano les responde por haber manoseado su nombre como han querido en Alianza Lima. Esto último lo pudo conocer por versiones cercanas al jugador, Bolavip consultó sobre la decisión del propio jugar, y lo que respondieron fue eso. El jugador no saldrá hasta que no le den razones de su exclusión del primer equipo.

¿Qué deberá hacer Alianza Lima con Carlos Zambrano?

La única salida de Alianza Lima ahora será cortar el contrato firmado con Carlos Zambrano, pagando una indemnización que satisfaga al futbolista. Quien llegó desde Boca Juniors por todo lo alto, y mientras estuvo en cancha rindió. Después sus temas de expulsiones, lesiones, o falta de físico, ya van por parte del propio profesional. Veremos cómo termina este asunto.