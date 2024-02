Paolo Guerrero no jugará en la Universidad César Vallejo y eso abre una ventana de esperanza para Alianza Lima. Sabiendo que el delantero de 40 años todavía tiene la esperanza de llegar al cuadro íntimo para disputar la Liga 1 temporada 2024 de Perú, ahora Tito Ordoñez salió al frente y habló sobre el escenario.

Mostrándose tajante con sus palabras, Tito Ordoñez, delegado principal de Alianza Lima, habló sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al cuadro íntimo. En ese sentido, también tocó el tema de la Universidad César Vallejo y cómo podría beneficiar a los blanquiazules el nuevo escenario.

“Alianza Lima no ha dicho nada y no ha manifestado nada respecto a Paolo Guerrero. No ha presentado ninguna oferta. Las razones de que Paolo se quiera ir de la Universidad César Vallejo son estrictamente personales”, comentó Tito Ordoñez, delegado principal de Alianza Lima.

Si bien con estas palabras Tito Ordoñez deja en claro que Alianza Lima no hizo ninguna oferta a Paolo Guerrero pues tiene contrato con la Universidad César Vallejo, lo cierto es que el ‘Depreador’ quedaría libre en un par de días y la situación podría cambiar para estar en la Liga 1 de Perú.

Recordando que Paolo Guerrero siempre ha mostrado su admiración por Alianza Lima, no sería descabellado pensar que quisiera jugar por el club todavía con 40 años. Más aún al saber que Pablo Sabbag estará lesionado gran parte del campeonato y que los íntimos necesitan sí o sí un delantero más.

¿Cuánto le pagaría Alianza a Guerrero?

Paolo Guerrero podría cobrar en Alianza Lima los mismos 10 mil dólares mensuales que ganaba en Liga de Quito de Ecuador. Aunque el cuadro íntimo también ha sabido pagar sumas altas como los 70 mil dólares que se llevaba Christian Cueva.

¿Por qué Guerrero se va de la Vallejo?

Paolo Guerrero decidió terminar su contrato con César Vallejo luego que su madre sea amenazada. Víctima de la delincuencia, su madre recibió una llamada de extorsionadores el mismo día que firmó con la UCV.