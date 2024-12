Este lunes 9 de diciembre de 2024 se confirmó que Emelec fue rechazado por un nuevo jugador para la temporada 2025. El equipo ‘Eléctrico’ no puede fichar a nuevos jugadores y ahora quería renovar a un elemento, pero este prefirió ir a jugar en Segunda División.

Según reveló César Luis Merlo en Studio Fútbol, Cristian Erbes decidió rechazar la oferta de renovación con Emelec para la temporada 2025, para jugar con el Club Atlético San Miguel de la segunda división de Argentina. A sus 34 años vuelve a esta categoría en su país.

Ahora Emelec recibe un “duro golpe”, puesto que, la intención del club era renovarlo, pese a que la hinchada no estaba conforme con Erbes. El volante argentino decidió marcharse también porque no se sabe si Leonel Álvarez seguirá en el club, y el jugador no quería seguir con él.

Con la salida de Erbes se confirma otra baja en la plantilla para Emelec. El club azul ya va perdiendo a varios elementos para la siguiente temporada como Gustavo Cortez, Jackson Rodríguez, Alexander González, y también se duda de Luis Fernando León y Pedro Ortiz.

Erbes no pudo rendir con Emelec como se esperaba. (Foto: Imago)

Se espera que en las próximas semanas se confirmen más salidas en Emelec y alguna renovación que logre conseguir el club. No obstante, para la temporada 2025 se espera que el ‘Bombillo’ juegue con más jugadores juveniles que de experiencia.

Las estadísticas de Cristian Erbes en esta temporada con Emelec

En esta temporada con Emelec, Cristian Erbes jugó un total de 22 partidos, entre todas las competencias. No obstante, en el segundo semestre apenas estuvo en cancha en 5 encuentros de la LigaPro y esto hizo que se moleste y quiere marcharse del club.

Erbes fue campeón con Boca Júniors

En toda su carrera, Cristian Erbes solo ganó 4 campeonatos, todos con la camiseta de Boca Júniors. Fue campeón en dos ocasiones de Argentina, 2011 y 2015. Y también ganó la Copa Argentina en 2 ocasiones, 2012 y en el 2015.

