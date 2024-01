Nos olvidamos un poco con la historia entre Alianza Lima y Carlos Zambrano, para enfocarnos al ciento por ciento en una pequeña serie de afirmaciones del Káiser. El defensa peruano pronto anunciará a su nuevo equipo, porque no seguirá en tienda blanquiazul. Mientras tanto, dispara de forma directa contra algunos que lo critican de forma desmedida según su concepto.

El León habló con L1 MAX y en el programa donde es socio principal, destacó que nunca jugaría en el eterno rival de Boca Juniors. El club que le dio todo en Argentina, donde se interiorizó tanto al punto de considerarse como un hincha más. Por eso, despreció a todos los rivales directos del conjunto xeneize.

Carlos Zambrano no se ve jugando en Argentina, porque es un torneo donde hay demasiados rivales del club, donde supo jugar y ganar cosas. Por eso, señala lo siguiente, bastante polémico para quien lo lea: “No está en mis planes sinceramente, sería mentirte. Me han llamado hasta de Independiente y Racing, en su momento. Para mí, estar en Boca, que es el más grande del país”.

En este 2024 todos los partidos de nuestros cracks en el exterior, (desde el extranjero) la podrás ver por Star +. ¡Ingresa al enlace para suscribirte!

Sobre una posible chance de jugar en River Plate, compadre de país de Boca Juniors. El León peruano fue clarito, demostrando que es de corazón azul y oro. Generando repercusión en el Perú y Argentina: “Imposible. Así me ofrezcan 10 millones, no iría. A River no. Creo que a la gran mayoría de jugadores peruanos o hinchas que les gusta el fútbol, les gusta más Boca”.

¿Dónde jugará Carlos Zambrano?

También, mencionó las chances que tiene para su futuro, después de hablar sobre River Plate y el rechazo absoluto: “Gracias a Dios me han salido una que otras ofertas, dos equipos de Argentina, que uno sinceramente rechacé que era Lanús, pues no estaba muy de acuerdo con esa opción, pero la que más me interesa es Uruguay. Ya van a saber el porqué, un equipo que juega Copa Libertadores”.

¿Cuántos partidos jugó Carlos Zambrano en Boca Juniors?

Recordemos que en el club de la ribera, el peruano supo jugar 62 partidos en diferentes competencias. Anotando en dos oportunidades y llevándose cinco títulos locales. Ahora, contra River Plate, supo competir en tres oportunidades, donde ganó en momentos y cayó una vez. Frente al cuadro de Núñez no le fue nada mal.

¿Cuáles han sido los clubes de Carlos Zambrano anteriormente?

Academia Cantolao, Schalke 04 de Alemania, Saint Pauli de Alemania, Eintracht de Frankfurt, Rubin Kazan de Rusia, PAOK de Grecia, Dinamo Kiev de Ucrania, Basilea de Suiza, Boca Juniors y Alianza Lima. En total han sido diez los clubes donde supo competir el defensor de la Selección Peruana en la era de Ricardo Gareca y Juan Reynoso.