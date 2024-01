Si bien Carlos Zambrano todavía tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2024, el defensor salió al frente luego que se enteró que no sería tomado en cuenta. Develando que no sabía nada sobre ello, el zaguero expuso que quiere que le digan las cosas en la cara y no por mensajitos en entrevistas.

Sabiendo que su continuidad estaba en peligro luego de las lesiones y sus imágenes en discotecas, Carlos Zambrano no esperó que todo termine de esa manera tan clandestina. Ahora, sabiendo que no será tomado en cuenta, solo pide que le den explicaciones.

“Alianza Lima tomó la decisión de bajarme el dedo sin ninguna excusa y no me comentó nada. A mí me gusta hablar cara a cara, no dar mensajitos por televisión o entrevistas, no soy como ellos”, comentó Carlos Zambrano en Liga 1 MAX. Con ello quedó claro que la relación entre el ‘León’ y el cuadro de La Victoria está totalmente rota.

Recordemos que Carlos Zambrano llegó a Alianza Lima para la temporada 2023. Buscando el título de la Liga 1 de Perú y pasar a octavos de la Copa Libertadores, ninguna de las dos cosas sucedió y al final la temporada fue un fracaso. Con todo ello, ahora el zaguero solo quiere cerrar el capítulo y continuar en el fútbol.

Carlos Zambrano disputó 1456 minutos con Alianza Lima en la temporada 2023 de la Liga 1 de Perú. Además, en total el defensor estuvo presente en 20 partidos, siendo titular en 17 e ingresando desde la banca en 3 cotejos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

Carlos Zambrano firmó por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Teniendo todavía un año más de contrato, el cuadro íntimo busca venderlo, pero tal parece que no tiene opciones en el mercado y por eso seguirá con el zaguero.

¿Qué puede aportar Carlos Zambrano a Alianza Lima en el 2024?

Carlos Zambrano puede aportar su experiencia y jerarquía a Alianza Lima en el 2024. Claro, siempre y cuando esté al nivel óptimo, no cometa indisciplinas y se enfoque 100% en el cuadro de La Victoria.