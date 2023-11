Como no está convocado, por eso entendemos que no hay un seguimiento especial para el buen canchita. Formalmente llamado por sus cercanos como Christofer Gonzales. Quien ahora mismo se encuentra lejos del ruido de la Blanquirroja, por no ser llamado por Juan Reynoso para esta Fecha FIFA contra Bolivia y Venezuela respectivamente.

Pero si se puede contar que estaría próximo a regresar al fútbol peruano, según fuente confiable: “Líbero conoció que Sporting Cristal tiene como prioridad contratar a Christofer Gonzales para la temporada 2024. Como se recuerda, a mediados de año hubo conversaciones entre el jugador y el cuadro celeste, pero no llegaron a un buen puerto”.

Lo que cuenta el Diario Líbero tiene mucho sentido, ya que va de la mano con la evolución en el Rímac: “Con el incremento de 32% en el presupuesto, Sporting Cristal espera llegar a un acuerdo con ‘Canchita’. El cuadro celeste quiere lograr el título nacional en el 2024 y realizar un gran papel en la Libertadores, por ello entienden que Christofer Gonzales es importante para el proyecto deportivo”.

¿Es factible este suceso? Entendemos que sí, ya que se habló mucho de esta posible llegada la temporada recién terminada, cuando todavía no se cerraba el libro de pases. Es más, Joel Raffo dijo que le interesaba mucho la presencia de Canchita en el proyecto de Sporting Cristal a mediano plazo. Pero por un tema de tiempos, no terminó finiquitando su vuelta.

¿Qué dijo antes Sporting Cristal antes sobre Christofer Gonzales?

“Nos encantaría tener a Christofer Gonzales, definitivamente todo este tiempo que él ha estado en Lima, hemos estado en continuas conversaciones. Hay un inconveniente, él tiene contrato vigente con un equipo árabe y nosotros vamos a ser muy respetuosos”. Fue lo que dijo el mandamás de La Florida a mediados del 2023, cuando se le tocó el tema de Canchita, y quedó todo cerrado.

¿Joel Raffo aprobaría el regreso de Canchita?

“No vamos a, hostilmente, sacarle al jugador. En las conversaciones que hemos tenido con el equipo árabe, han sido muy firmes en que el jugador no está a la venta”. El tema económico en Arabia Saudita, sea primera división o segunda como es este caso, es muy fuerte. Desde ese lado era imposible ver a Sporting Cristal peleando palmo a palmo por una ficha principal.

¿Cómo le va a Christofer Gonzales en Arabia Saudita?

Su equipo Al-Adalah marcha en la Primera División Saudí, que corresponde a la segunda de cualquier torneo. Con 4 anotaciones en 26 partidos jugados, además, también entregó cinco asistencias a sus compañeros. Números importantes, pero que podrían ser mejores si vuelve a la Liga 1, para tentar un puesto en la Selección Peruana.