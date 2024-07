Al día de hoy está jugando en el Western Sydney Wanderers FC de la liga australiana, el jugador en mención es Aydan Hammond. Un peruano de corazón porque nació en Australia, soñando con la oportunidad de poder estar muy pronto en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026. Es un delantero que está creciendo, con tan solo 20 años, se muestra convencido de poder estar con La Blanquirroja, honrando a su madre, el lado que lo une a nuestro país.

¿Quién es el nuevo Gianluca Lapadula u Oliver Sonne?

En una entrevista para INFOBAE, el periodista Renzo Galiano conversó con Aydan Hammond, quien piensa mucho en la Selección Peruana: “Empecé a jugar al fútbol a los 3 años porque a mi padre le encantaba este deporte y él mismo jugaba. Me eligieron entre 500 chicos para ir de gira a Europa y entrenar en diferentes equipos. Desde entonces, recalamos en Portugal y el Belenenses quiso que mi hermano y yo nos quedáramos. Mi madre, mis dos hermanas, mi hermano y yo nos mudamos allí y nos quedamos 8 años”.

¿Qué relación tiene este futbolista con el Perú?

Aydan Hammond revela cuál es su historia como ciudadano, y todo lo que lo une con la Selección Peruana. Este delantero sabe todo lo que podría venirse, de cara a una posible convocatoria de Jorge Fossati de manera inmediata: “Mi madre nació en Lima, Perú, y se trasladó a Australia con mis abuelos peruanos cuando tenía 6 años y llevan aquí desde entonces. Sí, tengo mi ciudadanía peruana y documentos listos”.

Es más, para el propio Aydan Hammond, la vida es un poco más sencilla porque siente los colores demasiado: “Sí, siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano. Nací en Australia, padre es australiano y estoy muy agradecido por la vida que he tenido aquí. Pero siempre me he sentido más conectado con Perú por vivir en un hogar peruano y estar rodeado de su hermosa cultura y de mi familia”.

Aydan Hammond cuando era más joven. (Foto: Twitter).

¿Dónde su formó el futbolista Aydan Hammond?

Siguiendo con su historia como jugador, reveló cómo ha sido preparado en los últimos años: “Después de jugar un año en las categorías inferiores del Central Coast Mariners, el Western Sydney Wanderers se fijó en mi talento, en mi esfuerzo, y quiso ofrecerme un contrato profesional. Para mí fue una decisión obvia, ya que crecí en el oeste de Sydney y el equipo está cerca de casa”.

Su sueño a los 20 años de edad, es crecer como profesional para convertirse a corto plazo en un objetivo selectivo para Perú, si lo desea así el profesor Jorge Fossati: “Sí, creo que marcaré más goles esta temporada y, si tengo la oportunidad de jugar con la selección peruana, lo daré todo para dejar huella en el equipo. No, tengo las habilidades y la mentalidad para asumir cualquier reto y oportunidad que se me presente. Estoy preparado”.

¿Cuál es el gran sueño de Aydan Hammond con la Selección Peruana?

Finalmente, cierra con un mensaje a todos sus compatriotas en el país que vio nacer a su madre: “Espero convertirme en jugador titular de nuestro equipo, mostrar mis habilidades a la liga y, con un poco de suerte, ayudarlos a ganar un trofeo. Por supuesto, el éxito en mi carrera futbolística es un gran objetivo para mí, pero ayudar a devolver a mi familia todo lo que han sacrificado por mí es mi mayor objetivo personal. Mi mayor sueño es jugar en Europa y representar a mi nación, el Perú”.