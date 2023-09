A pesar de la derrota de la Selección Peruana frente a Brasil en la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, los aficionados peruanos encontraron motivos para el optimismo al presenciar el debut de una joven promesa: Joao Grimaldo. Que con su actuación en el campo ante la Verdeamarela demostró que no le pesó la camiseta y que futuro prometedor en el equipo de Juan Reynoso.

Sin embargo, el origen de Grimaldo en el mundo del fútbol es curioso. Hace unas semanas, el joven futbolista compartió un video que lo muestra luciendo una camiseta de Alianza Lima. Sorprendentemente, en 2015, cuando tenía solo 12 años, el jugador participó en pruebas selectivas con el club victoriano. En ese entonces, los evaluadores no vieron en él las cualidades necesarias y decidieron no brindarle una oportunidad, lo que eventualmente lo llevó a emprender su viaje hacia la Florida.

No obstante, recientemente, Wenceslao Fernández, quien actualmente se desempeña como captador de talentos para el club íntimo, reveló detalles sobre la situación en ese momento. En una conversación con el programa deportivo Todo Fútbol, compartió su versión de los eventos.

“Hablé con Ernesto Arakaki para organizar un partido de práctica, para que los chicos no perdieran el ritmo y también para que algunos de ellos tuvieran la oportunidad de quedarse en Alianza. Me sorprendió cuando le pregunté a Ernesto, le dije, ‘Ernesto, ¿qué chico te interesó?’ Y me habló de Joao, me mencionó a Joao Grimaldo y le dije: ‘Bueno, está libre en este momento’ y me dijo: ‘allá vamos a vernos’, y eso fue todo”, reveló Fernández en la entrevista.

Fernández también explicó que había varios entrenadores presentes ese día y que, en su opinión, quizás no consideraron a Grimaldo debido a otras opciones que tenían en mente. Subrayó que en las prácticas de este tipo, numerosos jugadores participan y, a veces, algunos talentos pasan desapercibidos.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día domingo 24 de septiembre por la fecha 15 del Torneo Clausura y enfrentará a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo.

¿Dónde ver el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por la Liga 1 Perú 2023?

Alianza Lima se enfrentará a Carlos Mannucci por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y el encuentro será transmitido en vivo por la señal de Gol Perú.