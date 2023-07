Sporting Cristal se viene jugando la vida contra Emelec por los playoffs de la Copa Conmebol Sudamericana. Los rimenses se encuentran empatando 0-0 en estos momentos, pero el resultado global va 1-0 a favor de los ecuatorianos.

No obstante, hubo muchos criticados por su falta de precisión para esta noche, tan importante para los celestes. Uno de ellos fue el jugador ecuatoriano, Washington Corozo, que erró una jugada clara donde estaba frente al arco rival, pero su remate fue despacio y el arquero de los Bombillos lo atajó sin problema alguno.

Tras estos acontecimientos, varios se preguntan cuál será el futuro del extremo bajopontino. Ya que hasta el momento no ha podido consolidarse en el equipo, aunque no se niega que ha sido fundamental en diversos partidos, pero no ha podido mantener. Por eso piden su salida.

Sin embargo, la periodista Luccina Aparicio habló sobre el futuro del atacante rimense para un medio internacional, donde dio una respuesta que tal vez a los seguidores del Rímac no les caiga bien.

“En realidad el club Sporting Cristal, a través de su gerente deportivo, mencionó que había interés de un club por Washington Corozo y que estaba muy cerca de irse en el mercado de pases que ya cerró en la Liga 1, pero al final no se dio y el jugador decidió quedarse en Sporting Cristal. Dentro de eso, el hincha también está contento por quedarse”, comentó para Radio Sucre.