La Selección Chilena de Fútbol completó una rueda de prensa el día de hoy, el protagonista fue el entrenador principal. Eduardo Berizzo contestó las consultas de los diversos medios de prensa, de cara al partido contra Perú por Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Dentro de los temas a tocar, fue la convocatoria de Oliver Sonne en la Selección Peruana, de cara al partido ante Chile. El nacido en Dinamarca llega sin ninguna experiencia de por medio, se unió recién y la información está casi clasificada para el público general.

Por eso de América Televisión (canal nacional) le preguntaron por la presencia del polifuncional futbolista peruano, quien llegó para hacerle la vida más sencilla a Juan Reynoso. Y lo que contestó el profesor Eduardo Berizzo fue bastante claro.

¿Qué dijo Eduardo Berizzo sobre Oliver Sonne?

“A mí pregúntame por los míos, guarda esa pregunta para el entrenador peruano. Siempre me enfoco en mis futbolistas primero y luego miramos al equipo rival en su todo. No sé mucho de él, pero, me parece una pregunta más para Reynoso que para mí”. Contestó el Toto, como se le conoce en la Argentina.

También tocó el tema de Paolo Guerrero: “Es un atacante de prestigio, un futbolista con gol, nos exigirá mucha concentración, un futbolista de referencia en el que su equipo se apoya, no solo en su juego aéreo, sino también descansa en el primer pase desde que recuperan la pelota”.

Eduardo Berizzo se jugará casi todo contra Perú, fuera de ser un clásico regional, sabe que está obligado a ganar. La Selección Chilena no soportará una nueva desazón en el ambiente competitivo. Solo un triunfo lo salvaría del despido.

Por su parte, Perú llega con algunas bajas, dos para ser precisos, los nombres de Renato Tapia y Alexander Callens no están en lista. Ahí podría apuntar Chile como puntos débiles, aunque Perú cuenta con nombres para reemplazar esa zona. Pero eso, ya es trabajo del profesor Eduardo Berizzo.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs. Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.