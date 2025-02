El nombre de Ricardo Gareca cada vez que tiene nexo con el Perú, genera una sensación de emociones infinitas. Las cuales son sin duda alguna, muy positivas por todo lo que dejó en el equipo de todos. La Selección Peruana ahora con Óscar Ibáñez de entrenador, tuvo un acercamiento con el ex entrenador, quien lo llamó por un motivo especial. Deseándole los mejores de los deseos en esta etapa, donde estará aportando la experiencia ganada en los últimos comandos técnicos.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la Selección Peruana?

Ricardo Gareca tuvo la cordial acción de acercarse a Óscar Ibáñez mediante una comunicación telefónica precisa el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Quien expone una charla con El Tigre, quien ahora mismo está enfocado en Chile, y su camino en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: “Me llamó todo su cuerpo técnico, estaban superfelices por la decisión, nos desearon toda la suerte”.

¿Qué le debe Óscar Ibáñez a Ricardo Gareca?

De la misma manera, agradeció la experiencia que ganó al lado del Flaco y El Mago en este caso especial: “Una ventaja importante en esta situación es que fui jugador de selección, conozco a los jugadores, tuve dos maestrías en dos cuerpos técnicos distintos, en el de Markarián y en el de Gareca, estoy convencido de que los jugadores ya saben de este tipo de situaciones, reaccionaron y lo pueden hacer nuevamente”.

Óscar Ibáñez en el comando técnico de Ricardo Gareca. (Foto: El Comercio).

Siguiendo por esa línea, Óscar Ibáñez explicó que otros entrenadores más, se unieron al saludo de Ricardo Gareca. Cada uno de su lado, y con sus formas más especiales: “Aprovecho también para agradecer a todo el comando técnico del profe (Sergio) Markarián que nos llamó, al ‘Chino’ Rivera, Franco Navarro, ‘Ñol’ ( Nolberto Solano), una cantidad de entrenadores del extranjero que me llamaron y se pusieron a disposición para lo que necesitemos”.

¿Cuál es el compromiso que tiene con la Selección Peruana?

Demostrando gratitud y buena onda el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Porque ahora con el proyecto que tiene en manos, debe acomodar varias cosas a la vez. Siendo un bendecido menciona, por tantas muestras de afecto en tan poco tiempo dentro del cargo de entrenador del equipo de todos: “A toda la gente que trató de contactarse conmigo y todavía no he podido responder, pero eso me pone muy feliz, me hace reconfirmar que tomamos una buena decisión”.

Óscar Ibáñez junto a Ricardo Gareca. (Foto: FPF).

¿Hasta cuándo se quedará Óscar Ibáñez en el puesto?

Lo que también se habló hoy, fue sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, de dirigir únicamente seis partidos que restan para culminar las Clasificatorias Sudamericanas. Teniendo en cuenta que el máximo ente del balompié nacional lo catalogó como técnico interino que se hará cargo de esta última etapa. Pero si le va bien, seguramente podrá alargar su estancia en el banquillo principal de La Blanquirroja.

