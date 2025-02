Llegó el momento de ver cómo dos jugadores que por largo tiempo fueron considerados como referentes en el ambiente local, pegan la vuelta por la puerta grande, pero entre algo de ruido. La Selección Peruana ahora con Óscar Ibáñez está buscando la oportunidad de poder hermanar toda la interna, y si eso significa retroceder en decisiones establecidas, bienvenidos sean. Ahora, estarán regresando un par de nombres que, según muchos hinchas, nunca más iban a vestirse de corto con los colores de La Blanquirroja.

¿Quiénes son los jugadores que vuelven a la Selección Peruana?

En la última edición de L1 RADIO, el periodista deportivo, Eduardo Combe apuntó un detalle sumamente importante. La información que soltó tiene que ver con el presente de dos referentes en la interna del equipo de todos. De cara a la nueva Fecha FIFA, donde se competirá pensando en el Mundial de 2026: “RAÚL RUIDÍAZ Y ANDRÉ CARRILLO vuelven a la selección. No solamente Ibáñez hablo con ellos, sino también alguien de la Federación”. Expresó el también reportero en días de partidos locales.

¿Qué se busca con el regreso de Raúl Ruidíaz y André Carrillo?

Ambos jugadores, con sus experiencias y habilidades, podrían aportar mucho a la Selección Peruana en este momento crítico de las Eliminatorias Sudamericanas. La decisión de traerlos de vuelta parece estar basada en la necesidad de contar con jugadores de experiencia y calidad probada para enfrentar los desafíos venideros. Desde ya se está viendo el trabajo silencioso de Óscar Ibáñez en su idea, de sacar adelante a La Blanquirroja contra Bolivia y Venezuela.

André Carrillo en la Selccción Peruana. (Foto: Getty).

¿Cuál es el presente de Raúl Ruidíaz?

Para el ex goleador de Seattle Sounders ahora mismo es un tiempo de relajo, antes de competir como lo viene haciendo en las últimas temporadas: “Lo único que puedo decir es que estoy disfrutando de mis vacaciones, de mi estadía en Perú. Mi familia y yo amamos Perú. ¡Es una locura! De ahí se va a ver a dónde puedo ir. ¿Regreso a Morelia? No sé. Tuve contacto con el presidente, pero en un futuro muy cercano no me veo todavía ahí”.

¿Hasta cuándo fichó Carrillo por Corinthians?

André Carrillo firmó por Corinthians de Brasil hasta junio del 2026. Fichando en septiembre del 2024, el extremo estará por un poco menos de dos temporadas y jugará el Brasileirao, Copa de Brasil y las diversas copas internacionales donde clasifique de ahora en adelante. André Carrillo gana 162 mil dólares en Corinthians, según el Diario Trome. Con un gran sueldo mensual, el extremo renovó hasta junio del 2026 y si cumple todo su contrato se llevará un poco más de 3 millones y medio de dólares.

Selección Peruana en una previa. (Foto: IMAGO).

Recordemos que ambos están en momentos diferentes de sus carreras, porque uno anda viendo oportunidades laborales, y el otro está más vigente que nunca según podemos percibir. Raúl Ruidíaz terminó su contrato con el Seattle Sounders al finalizar la temporada 2024, lo que lo deja como agente libre para 2025. Actualmente, se encuentra en Lima disfrutando de sus vacaciones. André Carrillo se encuentra jugando para Corinthians en Brasil, habiendo renovado su contrato hasta junio de 2026. Su rendimiento ha sido consistente.

