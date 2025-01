Desde que llegó Miguel Trauco al conjunto de Alianza Lima, se movieron todos los conceptos de hinchaje y demás. Debido a que es hincha de Universitario de Deportes, según su concepto, pero al final, parece que un poco cambió en solamente unas semanas. Dejando unas frases que poco gustarán en tienda merengue, y menos aún, en el hincha promedio que todavía sueña con su regreso, aun después de haber vestido la camiseta del eterno rival. Fuerte lo que veremos a continuación, cuando declaró en el Aeropuerto Jorge Chávez.

¿Qué dijo Miguel Trauco decepcionando a Universitario de Deportes?

Miguel Trauco resumió de esta manera su presentación en Alianza Lima con frases que afectarán a los merengues. Porque cuando volvió a nuestro país, juró que era hincha de Universitario de Deportes. Y días después, sale con la siguiente premisa que por lo menos es polémica como tal: “Me sentí bien, sorprendido la verdad, no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento. Es muy polémico y todo el mundo sabe. No sé, tal vez, puede ser. Pero lo que vengo a hacer es a trabajar y nada más”.

¿Cuáles son los retos de Miguel Trauco en Alianza Lima?

El lateral izquierdo de la Selección Peruana espera hacer las cosas bien en su nuevo club: “Yo vengo a sumar, a darme íntegro, a ser profesional, lo demás queda afuera. Aprovechar que estoy en un gran club, creo que hice un gran partido, pero me falta mucho más. Apenas tengo cinco días entrenando con el club. Resaltar que tuve un mes de descanso porque me hice el trasplante capilar, no podía sudar. Así que todo el mes que estuve de vacaciones no hice nada. Llevo cinco días entrenando y, a pesar de eso, me sentí muy bien. Espero seguir trabajando para que pueda ser un gran año”.

Paolo Guerrero y Miguel Trauco en Alianza Lima. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

Finalmente, apuntó que después de su para obligatoria. Ahora su mentalidad está influenciada al ciento por ciento en lo que es Alianza Lima. Para Miguel Trauco es un lindo reto que lo llevará con la mayor responsabilidad posible: “Lógicamente, es un club grande donde se juega mucho con presión, la hinchada también tiene mucho que ver, y era algo que hace tiempo buscaba. Estos partidos de preparación van a servir bastante para las aspiraciones que tenemos. Esperamos que podamos sacar provecho de todo esto”.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el hinchaje de Miguel Trauco?

Paolo Guerrero en una declaración exclusiva para América Televisión fue un poco más allá, siguiendo el tema que tocó Miguel Trauco. Clavándole el puñal final al corazón de los hinchas de Universitario de Deportes, que hoy se sienten mortificados por ver al Genio en tienda blanquiazul: “Sí, también fue bien aplaudido en el estadio. Qué bueno que sienta el cariño de la hinchada. Seguramente dentro de poco va a ser un aliancista más”.