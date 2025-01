Saber de fútbol es bastante relativo, debido a que muchas veces se trata de cómo puedes acertar con tus predicciones o lecturas. Le sucede eso a los hinchas, analistas, y el propio cuerpo directivo de un club peruano. Alianza Lima el año pasado apostó por nombres de supuesta jerarquía, los cuales no funcionaron y se fueron por la puerta de atrás. Aunque algunos personajes juraban que Bruno Marioni había hecho una gran labor, pero solo no se dieron las cosas. Ahora, el presente le contesta al pasado, y le dice que no están en mejores clubes que el cuadro íntimo. Lo revisamos al detalle.

¿Cómo les va a los refuerzos 2024 de Alianza Lima?

Adrián Arregui recién acaba de firmar por el club de su vida, Temperley de la segunda división en Argentina, siendo esto algo muy llamativo. Porque muchos pensaban que iba a mantenerse en el más alto nivel, debido a que tenía un cartel muy importante, solo que fue un pésimo año junto a Alianza Lima, nada más. El otro jugador llamativo es el caso de Jiovany Ramos es parecido porque ahora mismo se tiene que reportar con el Club Atlético Independiente de La Chorrera, equipo de la primera división de Panamá. Estos nombres llegaron como los principales fichajes, pero han caído tras fracasar.

¿Dónde juegan ahora los refuerzos 2024 de Alianza Lima?

Sebastián Rodríguez, conocido por todos como El Bigote, ahora mismo es nuevo jugador del Montevideo City Torque en Uruguay. Con supuestas ofertas en Uruguay y Ecuador, el volante habría decidido la paz de un equipo con poca exigencia y trascendencia como este, después de ser uno de los puntos más altos en Alianza Lima, según los grandes especialistas. El tercer nombre, es el de Cecilio Waterman, quien tuvo que regresar para Chile a militar en el Coquimbo Unido, después de “no llegar” a un acuerdo con el América de Cali en Colombia. Este último caso es importante de puntualizar, porque para muchos era un delantero de jerarquía, pero hoy su presente nos dice todo lo contrario.

Alianza Lima cerrando la temporada 2024. (Foto: Alianza Lima).

Mientras que, el último nombre que no funcionó bajo ningún concepto, es el de Pablo Sabbag, quien ni equipo tiene ahora mismo. Se la está pasando cantando como alguien que no piensa en este momento sobre fútbol profesional. Esperemos no verlo nuevamente por estas tierras, dicen los hinchas de la Liga 1, porque se preocupó más por aspectos externos, que estar bien físicamente para competir bajo la exigencia del equipo del pueblo. Por segundo año consecutivo, fracasó tremendamente el Jeque en el barrio de Matute, no olvidemos que se le renovó la confianza.

¿Hubieron refuerzos 2024 que salieron bien en Alianza Lima?

Y para que no vean que todo es malo, de los famosos refuerzos traídos por el anterior encargado del fútbol; Bruno Marioni. Están los nombres de Juan Pablo Freytes, junto a Kevin Serna. Estos dos futbolistas llegaron en diferentes tiempos, pero en el mismo mercado, al cuadro de Fluminense de Brasil. El argentino fue al cierre de temporada, cuando si nivel estaba siendo cuestionado al ciento por ciento. Mientras que, el colombiano fue aprovechado en el mercado de media temporada. Siendo fundamental en el Fluzao, salvándolo casi del descenso inminente con uno de sus goles.