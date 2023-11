Todo en orden: Garantías entregadas para el clásico Alianza Lima vs. Universitario de Deportes

Todo listo, ahora sí, no existe riesgo de que se juegue el partido entre Alianza Lima y Universitario. El clásico del fútbol peruano que dejará al campeón nacional de la temporada 2023, no corre peligro. Así lo informaron hace unos minutos, diversos periodistas deportivos del ambiente local con un reconocimiento importante para sus seguidores.

Carlos Benavente, director del portal de Radio Ovación, dio el puntazo inicial de esta secuencia informativa. Con fotografías oficiales de los organismos principales: “Garantías listas para la segunda final entre Alianza Lima y Universitario a jugarse en Matute. Acá parte de la resolución ministerial”.

Luego recurrimos a Gustavo Peralta de Diario Líbero y Liga 1 MAX para poder conocer más a fondo todo este tema: “Garantías aprobadas para la final de mañana entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Se califica al espectáculo deportivo de alto riesgo, pero todo está en orden. Prohibido el ingreso de hinchas que no tengan camiseta o algún distintivo del club local”.

Y para darle aún mayores detalles sobre esta información reciente, Fernanda Huapaya del Diario Depor expone un punto de interés para los fanáticos locales: “Garantías para el partido entre Alianza Lima y Universitario, calificado de alto riesgo. Se permitirá ingreso de instrumentos a barras autorizadas de tribuna sur, oriente y occidente”.

¿Se jugará la final entre Alianza Lima y Universitario?

Entonces, pasamos a limpio que el partido programado entre blanquiazules y cremas se jugará sin ningún problema en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Desde las (8 PM – HORA PERUANA), se disputará la final de vuelta por Liga 1 Perú 2023. Triunfó la organización, quedando atrás los problemas de violencia según podemos ver.

Valgan verdades, no había un motivo especial para suspender este partido. Razones de urgencia, más allá de lo conocido hasta hoy, no existían. Salvo algún acto mayor. Seguramente igual La Policía Nacional del Perú investigará el caso de Carlos Zambrano, quien recibió en casa de sus padres un ramo de flores fúnebres. Eso no debe pasarse por encima.

Mientras gane el fútbol, pregone la deportividad, todo está listo para poder saber si Alianza Lima o Universitario de Deportes será el monarca nacional. La “U” busca romper la racha de no salir campeón desde el 2023. Mientras que, Alianza Lima quiere tener un tercer título de forma consecutiva. Ambos se juegan todo este miércoles en la noche.