Alianza Lima está viendo opciones para mejorar su plantel para la siguiente temporada, esperando no fallar en ser campeones nacionales. Por eso, algunos nombres que parecían fijos en el planteamiento de Guillermo Salas y después Mauricio Larriera, están quedando casi fuera de la planificación como tal en tienda blanquiazul.

Uno de ellos es Gino Peruzzi quien llegó hace un par de temporadas al Perú, y no se movió más. En esa época logró ser campeón nacional el 2022, metiéndose en el corazón de millones de hinchas. Pero para el actual 2023, no logró jugar mucho y quedó en debe según sus más fieles seguidores. Por eso, quiere hacer el sacrificio de nacionalizarse.

Lo contó el Diario Depor en una charla con su agente, el representante oficial de Gino Peruzzi le mencionó a José Varela cuál es el plan a seguir: “Si se va de Alianza Lima, lo veo muy difícil (que juegue en otro equipo peruano), porque estamos muy cerquita de tramitar a partir del año que viene los papeles para hacerlo nacional y no ocupe cupo”.

Explicando que es casi una urgencia realizarlo ahora mismo, para tener al jugador pronto como una seguridad en el plantel y no ocupando plaza de extranjero: “Pero ya no nos sirve si dejamos de pertenecer a la entidad. Si fuera que renováramos un año más, ya tienes jugador para rato, no ocupando cupo porque jugaría como nacional. Lo hablé con él y le encantaría nacionalizarse. Está muy cómodo en Lima”.

¿Por qué Gino Peruzzi terminó contrato con Alianza Lima?

Gino Peruzzi todavía está lejos de renovar, a pesar de contar con una cláusula que le podía dar todas las luces verdes para quedarse: “Teníamos una adenda firmada. No pudimos completar la cantidad de partidos para hacer una renovación automática. Tuvo una lesión en el medio y no llegó a recuperarse. En un principio nos dijeron que era un resfriado y terminó siendo una gripe. Lastimosamente, corregir eso no tomó más días. Y por muy poquito no se renovó automáticamente”.

¿Alianza Lima tiene la primera opción para renovar?

Desde el plano más cercano al jugador lo tienen claro, quieren conversar de manera casi inmediata para ver opciones: “Si el club Alianza Lima viene a ofrecernos continuidad, el jugador está muy conforme y quisiera continuar en el club. Si tuviéramos que renovar con Alianza por una temporada más, haríamos las reevaluaciones correspondientes porque es como llegar al club, todo arranca de nuevo, porque un contrato finaliza y arranca otro nuevo”.

¿Por qué todavía no renueva Gino Peruzzi?

Ahora, en el plano dirigencial, José Bellina tenemos entendido que no es el encargado ahora de ver contrataciones o renovaciones. Pero el agente de Gino Peruzzi se acoge a una idea: “Tuve contacto con José en estos días y me manifestó que el club estaba atravesando una especie de turbulencia. Y que él, en definitiva, no tomaría la decisión de sentarse a negociar”.

¿Gino Peruzzi desea renovar con Alianza Lima?

Se puede tomar ahora la decisión de extender el contrato del ex Boca Juniors y San Lorenzo, o perderlo para siempre: “Que a la brevedad iba a derivar con las personas en caso de que el club desee la continuidad del jugador. Pero nosotros por respeto no podemos salir a buscar clubes. Nosotros íbamos a tener una reunión el día 15, pero como ocurrió todo esto, lastimosamente hay que esperar unos días más para resolver su futuro”. La pelota está en la cancha de Alianza Lima.