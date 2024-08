El hincha de Alianza Lima está cansado de sufrir tanto en la presente temporada, no quiere verse expuesto a las burlas de los equipos rivales. Busca respuestas en sus representantes en cancha, pero ellos les dicen que todo está bien, cuando no es así al ciento por ciento. Siendo eso un fuerte choque de realidad. Porque el fanático que colma el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, no se come más excusas para salvaguardar la temporada irregular que están viviendo.

¿Qué dijo Mariano Soso después del partido contra ADT Tarma?

El entrenador de turno, recién presentado, intentó justificar cada uno de sus movimientos en cancha. El argentino con palabras bastante ambiguas, explicó a su manera, lo que se vio en cancha, según su análisis como tal: “Tuvimos un dominio y un control donde pudimos imponer condiciones y no tuvimos la claridad de reflejarlo en el resultado. La valoración en cuanto al aporte de los jugadores y a la disposición de los mismos es positiva”.

Mariano Soso también destacó que van a mejorar en la semana, de cara al partido contra Sporting Cristal: “Considero que, por nuestros objetivos, ese sinsabor es el que tiene que reinar en un vestuario. Neutralizamos a un equipo que yo respeto y tuvimos situaciones para poder ganarlo”, continuó añadiendo que “el equipo tuvo buena circulación, sostuvo ataques continuos, jugamos en campo rival. Hay que estar más preciso. Eso es lo que nos deja el juego”.

Quizás se necesita un simplificador en la vida de Mariano Soso, porque tira muchísimos conceptos de cara a la explicación final. Demostrando quizás, su ductilidad con la palabra, pero eso sin resultados no terminará sumando absolutamente nada: “El equipo tuvo buena circulación, mantuvo ataques continuos, jugamos en campo rival. Sin embargo, debemos ser más precisos. Eso es lo que nos deja este partido”. Todo esto lo vimos por la señal de (Disney+).

¿Cuál fue la explicación de Hernán Barcos tras el empate?

El capitán de Alianza Lima intentó bajarle las cargas a los comentarios, con la siguiente afirmación: “Creo que hicimos un gran partido en cuanto a juego, en cuanto a sistema. Se hizo lo que trabajamos. Nos faltó la finalización, el último pase. No tuvimos tanta claridad. El objetivo sigue siendo el mismo, empatamos un partido, seguimos punteros. Estamos dolidos porque no nos gusta empatar, no nos gusta perder. Sometimos al rival, no tuvimos la claridad para poder finalizar”.

Mariano Soso en la cancha de Matute previo a su debut en Alianza Lima. (Foto: Kathy Magallanes).

Para Hernán Barcos, es claro que contra Sporting Cristal se jugarán la vida entera, por eso no deben entrar tan dormidos como en partidos pasados. Siendo el clásico de la próxima semana, un cotejo de vida o muerte: “Es un rival difícil. Nosotros respetamos a todos los rivales, pero nos preocupamos más en nosotros. El fin de semana tenemos otro reto con una mentalidad diferente y esperemos que lo podamos sacar adelante. Se ha visto un cambio en el equipo”.

¿Qué piensan los hinchas sobre el presente de Alianza Lima?

Los hinchas no quieren más excusas porque saben que deben ganar todo lo que vendrá de ahora en adelante. No puede ser posible que Alianza Lima esté dando tantas explicaciones para justificar que no está jugando bien, y no consigue los resultados necesarios. Ahora fueron los jugadores los señalados, más adelante seguramente será el cuerpo técnico, y así crecerá en contra de la institución, el comentario en contra. La directiva debe estar atenta a todo ese tipo de aspectos.