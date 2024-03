Jairo Concha no la pasa bien en Universitario y Fabián Bustos tomó esta radical decisión

Seguro que cuando Jairo Concha firmó por Universitario pensó que sería una de las mejores decisiones de su vida. Llegando al club del cual dice que es hincha, al volante no le importó su pasado en Alianza Lima y decidió cruzar la vereda de la Liga 1 de Perú.

Tildado de “traidor” en La Victoria, Jairo Concha hizo oídos sordos de esas frases y solo se dedicó a jugar fútbol. Llegando como el gran fichaje de Universitario para el Centenario, lo cierto es que tras 8 fechas del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú todavía no trasciende.

O al menos no como lo quiere el hincha de Universitario. Con cero goles hasta la fecha, el volante no encuentra su lugar en el plantel y por eso el técnico Fabián Bustos ya tomó una radical decisión. No esperando más, el estratega probó al mediocampista como volante mixto, justo al lado de Rodrigo Ureña.

Si bien es una posición novedosa para Jairo Concha, entendemos que está en la capacidad de realizar aquella función. No jugando así ni en Alianza Lima ni en Perú, el crack se enfrenta al nuevo reto y tendría que asumirlo si es que quiere ganarse un lugar.

Recordemos que hasta la fecha 8 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú, Jairo Concha solo suma 460 minutos gracias a ocho partidos. De estos, fue titular en siete encuentros, ingresó desde la banca en uno y fue cambiado siete veces. También tiene una amarilla y cero goles.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha firmó por Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando proveniente de Alianza Lima, su contratación causó una gran polémica en el fútbol de la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto gana Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha gana 30 mil dólares en Universitario, en promedio. Recordando que en Alianza Lima se embolsaba alrededor de 20 mil dólares, con los cremas se llevará en total 1 millón 80 mil dólares hasta el 2026.