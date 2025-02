Javier Tebas volvió a polemizar con el tema del momento en el fútbol español, el cual no es otro que las quejas del Real Madrid, mediante su sitio web oficial y señal de televisión, por los fallos arbitrales en los que se sintió perjudicado en las últimas semanas en los partidos que disputó por el campeonato de la primera división.

Al respecto, el presidente de LaLiga, que ya había cuestionado la postura de la Casa Blanca, suscribió su polémica frase en la que describió al Merengue como un ”club llorón”. ”A los datos me remito. Parece que todo el mundo está en contra del Real Madrid. No sé si los árbitros tienen sesgo contra el Real Madrid o para que ganen los otros clubes que no son el Real Madrid. Revisan cuando van con el Rayo, el Atlético, el Barça… Llorando todo. Los árbitros se equivocarán”.

En ese mismo sentido, sin ánimo de bajarle el tono a la controversia, le apuntó directamente a la autoridad máxima del Real Madrid: ”Digo llorón, porque Florentino ha sido miembro de la Junta Directiva hasta 2023 y no ha dicho nada. Estuvo ocho meses desde que salió el Caso Negreira y no dijo nada. En LaLiga hicimos una asamblea para hacer cambios en el arbitraje y el Real Madrid no estuvo con el resto de clubes”.

Como si algo faltara, Javier Tebas, en su exposición con varios medios en un evento organizado por Europa Press, agregó: ”Empiezo a sentir vergüenza lo que he sentido como madridista. Ayer los jugadores se pusieron detrás de la pancarta de los árbitros porque lo piensas. Hay que preguntarle a Valverde qué pasó después de hablar de los árbitros y tener que rectificar en un tuit”.

Y cerró aclarando que no está perpetuado en su rol de mandamás del torneo español: ”No estoy dispuesto a hacer daño al fútbol. El día que los clubes me digan que me vaya a mi casa, pues me iré. Ahora tengo que defender a LaLiga. Lo que está pasando es un insulto al resto de los clubes”.

Javier Tebas sobre las denuncias de liga adulterada

“Que digan que la Liga está adulterada son palabras mayores. Lo hemos denunciado ante Competición. Eso hace mucho daño. Hay otro tipo de estrategias detrás del Real Madrid… Lo que hay que reconocer a la gente de comunicación del Real Madrid es que son muy buenos… Sus portacozes, entrevistas entre ellos…”, respondió Tebas, a raíz de las acusaciones a LaLiga.

Tebas descarta toda posibilidad de que Real Madrid o Barcelona abandonen LaLiga

“Es imposible… Es como llevarse la Puerta de Alcalá. No cabe en nuestra legislación ni en la europea. Aquí hubo 26 estados de la UE para firmar una declaración sobre el deporte y solo faltó España. No se va a permitir ni Europa ni nadie que se vayan. Habrá alguno que se lo crea”, sentenció.

