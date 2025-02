Cristian Nasuti y Óscar Bagüí son dos grandes leyendas de Emelec, que ahora regresaron al club para trabajar en formativas. Pese a que la hinchada se mostró contenta con esta decisión, un candidato a la presidencia del club avisó que no continuará con ellos.

El candidato a la presidencia del club, Jorge Guzman, reveló en diálogo con radio KCH FM que no va a continuar con los dos campeones del ‘Bombillo’: “Nosotros vamos a analizar esos contratos, definitivamente nosotros no tenemos interés en continuar con ellos. No pueden dejarnos hecho el trabajo, los que nunca han hecho algo por el club”, comentó el presidenciable.

Asimismo, Guzman había revelado que su intención era respetar el contrato de Jorge Célico en Emelec y que este continue laburando en el ‘Bombillo’. El DT tiene contrato con el club hasta final de la temporada 2025 y una cláusula de salida por USD 90.000

Nasuti y Bagüí llegaron para trabajar en las formativas de Emelec, y también con el cuerpo técnico de Célico. Ambos campeones con el club afirmaron que querían regresar al ‘Bombillo’ para ayudarlo por el momento que está viviendo y aportar desde su espacio.

Las elecciones de Emelec se realizarán el próximo 27 de febrero de 2025. Las únicas dos opciones que tienen los socios para elegir en el club son José Auad y Jorge Guzman. Cada uno con propuestas diferentes promete “salvar” al club de este momento.

Emelec no puede contratar jugadores por sanción FIFA

La FIFA castigó a Emelec en 2024 con la imposibilidad de contratar nuevos jugadores durante 3 mercados. El club podría fichar en junio, pero para esto necesita pagar otras deudas y llegar a otros acuerdos que faciliten la habilitación para contratar.