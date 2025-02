Aladino parece que tendrá una vez más la oportunidad de frotar la lámpara maravillosa. Una nueva opción para hacer feliz al país, podría tener Christian Cueva de cara a las siguientes jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. El actual enganche de Cienciano del Cusco fue abordado, respondiendo de la mejor manera sobre el tema que nos interesa ahora mismo. Verlo de corto con los colores del equipo de todos.

¿Christian Cueva volverá a la Selección Peruana?

Christian Cueva cuando estaba en zona de prensa, antes de subirse a la movilidad que lo llevará a su próximo destino. Alcanzó a señalar que su sueño está más vivo que nunca, desea verse muchas veces más con la camiseta de La Blanquirroja: “Siempre va a ser posibilidad, la selección me dio tanto, como yo le he dado a la selección, no quiero que esto acabe acá”.

Como referente de la Selección Peruana, El Cholito aplicó una crítica para la gestión que ahora se hace en la Federación Peruana de Fútbol: “Nosotros tenemos que crecer, así como nosotros crecimos en el momento que clasificamos al Mundial y jugamos una final de Copa América, no quiero que eso se quede ahí, nosotros logramos cosas para que esto sea un crecimiento”.

Christian Cueva jugando contra Australia. (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre Christian Cueva?

Cuando fue presentado como entrenador interino de la Selección Peruana, comentó el ex portero de Universitario y Cienciano del Cusco: “Todo jugador peruano que tenga la condición para jugar, ni hablar de Christian, estuvo mucho tiempo parado, pero ha encontrado un lugar importante y está sumando minutos de a poquito”. En su próxima lista a presentarse pronto, sabremos si es considerado.

ver también ¿Raúl Ruidíaz ya tiene nuevo equipo en el fútbol peruano?: Y no se trata de Universitario de Deportes

ver también Jefferson Cáceres debutó con golazo en Sheffield United y despierta elogios en Inglaterra: “El Messi peruano”

¿Cuándo estará jugando la Selección Peruana?

En sus redes sociales principales dio pie a la información que vamos a presentar ahora mismo. Es un hecho, que le servirá a los hinchas, para planificar esos días con mucha paciencia: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL dio a conocer la programación de los partidos correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Publicidad

Publicidad

Christian Cueva antes de enfrentar a Paraguay. (Photo by Leonardo Fernandez/Getty Images)

¿En qué horarios jugará la Selección Peruana?

Así es como la Federación Peruana de Fútbol notificó que tanto el duelo de local, y visitante por Eliminatorias Sudamericanas tiene información confirmada: “En la jornada 13, La Bicolor recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, el jueves 20 de marzo a las 20:30 horas. En la fecha 14, la selección peruana visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, el martes 25 de marzo a las 20:00 horas (19:00 horas de Perú)”.

Encuesta¿Christian Cueva debe ser convocado a la Selección Peruana? ¿Christian Cueva debe ser convocado a la Selección Peruana? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad