Jorge Fossati debe ser el entrenador con más comentarios encima para la postulación a nuevo entrenador de la Selección Peruana. Es normal, su trabajo habla por él, después de haber conseguido la estrella número 27 en Universitario de Deportes. El Flaco, como se le conoce en Uruguay, sería el excelente recambio a Juan Reynoso dicen muchos.

Es más, desde el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, lo ven con buenos ojos a Jorge Fossati. Pero eso se verá después de conocerse la desvinculación de Juan Reynoso al equipo de todos. Mientras tanto, se le traspasó esas cuestiones a la administración temporal merengue. Y Jean Ferrari en entrevista a GOLPERU descartó de pleno cualquier cercanía entre VIDENA y el ex Danubio de su país.

Jorge Fossati por ahora no es palabra en discusión para el encargado de la “U”. Al canal del fútbol peruano, le contestó así Jean Ferrari: “Hay mucha gente que tiene inclinaciones por tal entrenador o algún estilo de entrenador. Es normal que cuando las cosas no funcionan se empiecen a dar estas encuestas o sondeos. En nuestro caso no hemos tenido ningún acercamiento con la FPF o alguna opinión de ellos, requiriendo nuestro punto de vista sobre la continuidad de Jorge Fossati”.

Es más, casi asegurando, dirían muchos, se tomó las atribuciones de poder casi asegurar el puesto de Jorge Fossati en Universitario de Deportes: “Nosotros no contemplamos esa situación (salida de Fossati). A nosotros nos enorgullece, porque nos hace ver que hemos hecho un gran trabajo”. Lo cual podría ser tomado para más adelante, como un recordatorio para muchos que no gustan del trabajo de Ferrari.

Tocando el tema con autoridad y mucho respeto. Pero hoy la “U” está en otro nivel, no se puede desordenar por comentarios externos, explica: “Estamos contentos por los logros que hemos obtenido en el 2023, que creo va a ser inolvidable. No solamente por lo deportivo que se obtuvo, que aún se sigue disfrutando la estrella 27, lo del fútbol femenino, y el ascenso a vóley profesional, sino también el avance en el tema administrativo”.

¿Qué dijo Jorge Fossati en su momento sobre dirigir la Selección Peruana?

“No llego ni a pensarlo. Lo único que uno trata de hacer es ayudar al seleccionado del país, ojalá pudiera ayudarlo más, pero respetando al 110% a un entrenador que está trabajando. Mi cabeza está puesta en Universitario y estuvo, porque estos comentarios y rumores no son de ahora. Siempre traté de meterme 100% en Universitario. Me sentiría muy mal conmigo mismo”. Expuso en charla con Liga 1 MAX, entonces podemos dar por sentenciado ese asunto.