La versión de Jorge Fossati se está degradando con el paso de los días, después de la última conferencia de prensa. En este momento ya no lo respetan muchas personas, y hasta piensan que está tomando un papel antagónico. El cual seguramente debería ser un escudo ante tantas críticas. Pero el tufillo de soberbia, por parte del entrenador de la Selección Peruana, es lo que no termina cerrando. Bajo ese concepto, hay que repasar todo lo último mencionado.

¿Jorge Fossati piensa en renunciar a la Selección Peruana?

Durante la última conferencia de prensa, se le pidió una reflexión sobre su presente y lo que podría ser su futuro contractual en cuanto no se consigan ciertos parámetros establecidos. Contestando lo siguiente: “Mi compromiso con la FPF no es para el 2030. Asumí la responsabilidad para ahora. A los que hablan de renovación, estamos trabajando para hoy, para clasificar al mundial del 2026. No vendo humo ni le cuento historietas a nadie”.

Según podemos notar, Jorge Fossati se mostró bastante alterado por las preguntas de los periodistas en general. Ahora, no es justo para el hincha, que se le quiera mencionar que hoy por hoy, las cosas están bien, según el Nonno: “Sé que muchos me mirarán como un exagerado optimista, que cada uno me mire como quiera. No soy derrotista, ni negativista, soy realista con optimismo. Ojalá que Dios nos ayude para darle esa alegría a la hinchada y clasificar al Mundial 2026”.

Todas expresiones donde expone tiempos, duración y resultados, son un claro estado de ánimo, junto a la idea de que nada podrá mejorar a corto plazo según los especialistas. Según pudo conocerse por fuentes internas, la siguiente Fecha FIFA doble será clave, y la idea es que sumen por lo menos tres unidades ante dos cuadros de élite. Será como local ante Colombia, y después debemos viajar a Ecuador para chocar contra el combinado patrio de esa nación.

Jorge Fossati en la Copa América 2024. (Foto: IMAGO).

¿Qué piensa sobre el presente deportivo de la Selección Peruana?

Cuando le tocó hablar de fútbol como tal, se mandó con un discurso que no cuadra tanto en lo real. Siendo esto un problema para quienes lo escucharon en vivo, ahora es mucho más digerible y no genera tanto dolor de cabeza. Lo dicho por Jorge Fossati va por este lado: “Yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte y muy competitivo –declaró el entrenador–. Esto no solo pasa por la observación (desde fuera del campo), sino también porque los números de los partidos ratifican ese crecimiento, ese paso firme con el que venimos”.

A su vez, el ex entrenador de Universitario de Deportes está viendo la opción de canalizar todos los comentarios negativos. Para que esa energía no llegue a los jugadores. Sin embargo, queda expuesto como en esta afirmación ante los medios de comunicación: “Sé que el fútbol no se gana con merecimientos, sino con resultados; no soy de los que fácilmente entra en euforia cuando se consiguen buenos resultados y más allá de que a mí los resultados me cambian el humor, no hay ningún peruano que sienta más dolor cuando no ganamos que yo mismo”.

¿En qué posición se encuentra la Selección Peruana?

Son tiempos complicados, los cuales exponen a la Selección Peruana como una de las peores de la región CONMEBOL. En un total de 6 jornadas, solo sumó dos unidades por un par de empates. Jugados ya un cuarto de los partidos por Eliminatorias Sudamericanas, es casi imposible clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Pero para Jorge Fossati, la cosa no está tan complicada, por eso deben tener paciencia en lo que pueda darse muy pronto con La Blanquirroja.