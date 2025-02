La historia hasta hace algunos minutos, nos decía que Paolo Guerrero sufrió una lesión en el tobillo derecho durante el partido de ida contra Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores el 5 de febrero de 2025. Inicialmente, se reportó que pisó mal tras un salto, lo que resultó en inflamación y dolor, y tuvo que ser retirado del campo cargado. Pero al parecer, todo eso está cambiando en el día a día. La novedad más fuerte para el mundo Alianza Lima.

¿Paolo Guerrero se recuperó de su lesión?

El delantero peruano parece estar en óptimas condiciones ahora mismo, lo confirmó el entrenador de Alianza Lima, Néstor Gorosito. En charla con Radio La Red: “Paolo juega el viernes (contra Juan Pablo II College por la Liga 1) y va a estar a disposición para el partido del martes. Es casi seguro que vamos a recuperar a Quevedo para el partido de allá (en Argentina)”.

Paolo Guerrero en Matute. (Foto: Alianza Lima).

¿Cómo jugará Alianza Lima contra Boca Juniors?

Lo que comenta El Pipo es sumamente claro, su delantero estrella está en condiciones de jugar contra el conjunto xeneize el próximo martes en la noche. Ahora, también mencionó sobre el terreno donde jugarán por Copa Libertadores 2025: “Lo de la cancha de Boca es todo ‘biri biri’. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. No pasa nada, es once contra once. Es todo sanata lo de la Bombonera”.

¿Alianza Lima puede eliminar a Boca Juniors?

Destacando el entrenador argentino que La Bombonera será un recinto complicado, pero hay confianza absoluta en lo que harán sus dirigidos. Por eso, Néstor Gorosito pone los puntos antes de los comentarios, en esta conversación con el medio radial de su país. Afirmando que pueden dar la sorpresa: “Pareciera que nosotros no tuvimos ningún mérito, que estuvimos pintados. Tenemos buen equipo y le podemos ganar a Boca”.

ver también La magnífica reacción de CONMEBOL al triunfo de Alianza Lima ante Boca Juniors por Copa Libertadores

ver también Carlos Zambrano defendió a Alianza Lima y calentó feo la vuelta contra Boca Juniors en La Bombonera

Alianza Lima está llegando en un momento dulce según entendemos, por lo que menciona Néstor Gorosito. Sabiendo que en Argentina será jugar contra todo tipo de presiones. Pero eso no será un problema si están bien mentalizados: “Es la primera vez que veo una operación mediática para condicionar al árbitro. Ya vi zócalos que dicen como lo cagaron a Boca y eso influye”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Alianza Lima y Boca Juniors?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Boca Juniors por la Copa Libertadores 2025 se jugará el martes 25 de febrero a las 19:30 horas (hora peruana) en La Bombonera, Buenos Aires. Donde se sabrá cuál es el equipo que jugará ante el ganador de Deportes Iquique e Independiente Santa Fe.

Paolo Guerrero en los entrenamientos. (Foto: Alianza Lima}.

¿Quiénes transmitirán el partido de Alianza Lima vs. Boca Juniors?

Es importante mencionar que los canales pueden variar dependiendo de los acuerdos de transmisión específicos y de la programación del día del partido. Sin embargo, en general, para la Copa Libertadores, ESPN y Disney+ son las plataformas principales en ambos países. En Argentina, además de Disney+ y ESPN, el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors también se transmitirá por Telefe. Acá Bolavip también te acompañará con el minuto a minuto más nutrido.

Publicidad

Publicidad