La noticia que quizás nadie quería leer, se acaba de confirmar hace muy poco. El propio jugador, junto al club dieron detalles de la situación que ahora mismo están viviendo en conjunto. Sporting Cristal informó que el brasileño se lesionó los ligamentos y meniscos de la rodilla derecha en el duelo ante Sport Boys. Pierden a Gustavo Cazonatti por lo que resta del 2025, esperando evolución posterior

¿Qué pasó con Gustavo Cazonatti?

Sporting Cristal mediante un comunicado oficial demostró que está enterado de todo lo que pasó con el jugador. Quien en pleno partido sintió un malestar, que lo estaría sacando según información extraoficial, de la temporada completa tanto para Liga 1 como Copa Libertadores 2025. Hablamos de 9 a 11 meses aproximadamente. Por lo que es importante desde este lugar, enviarle un abrazo.

PARTE MÉDICO

Luego de sufrir una lesión durante el partido contra Sport Boys el pasado fin de semana, nuestro futbolista Gustavo Cazonatti fue sometido a diversas evaluaciones por el Departamento Médico de Sporting Cristal.

Las primeras pruebas descartaron un daño óseo, pero se ha confirmado un compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha, por lo cual será intervenido quirúrgicamente.

Continuaremos informando sobre su evolución.

¡Fuerza Gustavo!

Atentamente,

Club Sporting Cristal

Rimac, 18 de febrero de 2025

Comunicado oficial sobre Gustavo Cazonatti. (Foto: Sporting Cristal).

¿Qué dijo el futbolista de Sporting Cristal?

Mediante sus redes sociales, el volante brasileño explicó con bastante pesar lo que recientemente estuvo pasando: “Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil”.

Por eso, Gustavo Cazonatti siendo un profesional a carta cabal, expone que pronto podrá vestirse de corto y competir cuando esté preparado. Agradeciendo a los hinchas que se han comunicado con él en las últimas horas: “Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!”.

¿Cuánto vale Gustavo Cazonatti?

Gustavo Cazonatti vale 500 mil euros, según Transfermarkt. Llegando a Sporting Cristal en calidad de cedido para la temporada 2024, el cuadro del Rímac ejerció la opción de compra al Chapecoense y se quedó con el jugador.

Gustavo Cazonatti celebrando gol. (Foto: Sporting Cristal).

¿En qué clubes jugó Gustavo Cazonatti?

Gustavo Cazonatti tiene 28 años y jugó la mayor parte de su carrera como profesional en Brasil y Portugal. Debutando en Santos en el 2016, luego estuvo en los cuadros de Real SC y Mafra de Portugal. Posteriormente, regresó a Brasil para jugar por Tombense, Criciúma y Chapecoense. Ahora está en Sporting Cristal de Perú.