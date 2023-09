Alianza Lima lo tuvo hace unos años, no lo aprovechó tanto, y pasó con varios goles determinantes. Su jerarquía tuvo que llevársela para el extranjero, para demostrar lo que era, un tremendo goleador con categoría internacional. Además, vivió grandes anécdotas.

No solo en el cuadro blanquiazul, sino también la Universidad San Martín, donde coincidió con otro protagonista. El Búfalo Ovelar tuvo una visita breve a la concentración de la Selección Peruana, en Ciudad del Este se tomó un tiempo para charlar con dos grandes amigos.

Lo reveló el propio jugador al Diario Depor en una entrevista breve: “El martes me comuniqué con Gallese y Carrillo, les dije que los iba a visitar, ya que yo vivo en Ciudad del Este. Después de años los volví a ver. Me tomé fotos con ellos, me quería tomar también con Paolo Guerrero; pero no pude, mucho juega”.

También, Roberto Ovelar destacó el manejo del seleccionador nacional de Perú. A quien conoce bastante bien, sigue su carrera de cerca: “Tengo buena amistad con Juan (Reynoso). No me dirigió, pero dio las mejores referencias mías cuando llegué a Cruz Azul. Desde ahí tengo una muy buena relación con él”.

Sobre el terreno del Club 3 de Febrero, Ovelar tiene claro lo que se encontrarán dentro de las dificultades y beneficios: “La cancha está hermosa para jugar. Vamos a ver un lindo fútbol. Hubo un cambio de procesos, están yendo de a pocos. Vamos a ver la mano de Barros Schelotto, necesitamos clasificar, no lo hacemos después de años”.

Y prometió estar en la cancha, con un resultado amistoso para ambos países. A los cuales ama con locura, junto a un respeto máximo: “Estaré con toda la familia. Un empate, dos a dos, los goles son los que emocionan mucho. Dos goles de Carrillo, ya está. Perú tiene muy buena posesión de la pelota”.

