Como termina siendo la vida de beneficiosa para quienes tienen talento por encima del promedio. El fútbol es un deporte tan cambiante, que puede ponerte al margen de todo después de una polémica gigante. Pero a los minutos, días, o semanas, ya está dándote un poco de cariño para confiar nuevamente. Esta es la historia de André Carrillo, el más señalado por el hincha de la Selección Peruana, pero esperado por los fanáticos de Alianza Lima. Vamos con lo que se sabe ahora.

¿André Carrillo jugará en Alianza Lima?

En la última edición de Los Renegrones, programa identificado con el equipo del pueblo, el comentarista Edu Sobrino soltó un detalle para tomar en cuenta en este preciso momento: “Andre Carrillo tiene 2 ofertas de Arabia y 1 de Portugal. Tengo entendido que en Alianza Lima van a intentar hablar con él y acercarle una propuesta, todavía no, pero André considera que es un momento atractivo para volver a Alianza Lima”.

Lo más importante y llamativo de esa apreciación, es que apareció antes de lo que mencione el periodista Mauricio Loret de Mola en Desmarcados. Abriendo así un portal de ilusiones para el hincha victoriano, que no deja de pensar en esa posibilidad real: “Por mutuo interés, se inició un contacto entre el círculo de André Carrillo y Alianza Lima. El club preguntó si sus intenciones son regresar y les dijeron que SÍ”.

¿Cuál es la función de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

Es que la llegada de Paolo Guerrero no solo te aporta aspectos futbolísticos dentro de la cancha, ya que su trascendencia es mil veces más grande a lo que uno puede imaginarse. El capitán de la Selección Peruana es jerarquía, motivación para quienes están afuera, y cualquier jugador con ganas de disfrutar quisiera jugar o tirar una pared en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Algo de eso debe estar pensando André Carrillo. ¿Lo veremos por la señal de (Disney+) pronto?

André Carrillo y Paolo Guerrero en la Selección Peruana. (Foto: EFE).

Recordemos también que La Culebra en su momento comentó que tenía contrato con el Al-Qadisiyah, pero este equipo le resolvió su contrato y le dio la despedida correspondiente. En la Fecha FIFA pasada explicó: “Estoy contento en Arabia Saudita. Me queda un año más en el Al-Qadisiya. Pero sí pasa esa idea por la cabeza, siempre lo dije que me gustaría volver en un buen momento a Perú, específicamente a Alianza Lima. Es el club en el que jugué y debuté cuando era muy joven y no tenía responsabilidad”.

¿Cuánto es el valor actual de André Carrillo?

Según podemos ver, bajo la información debidamente verificada de “Transfermarkt.es”. André Carrillo está tazado en este momento en unos 1,50 millones de euros, después de haber sido despedido por el Al-Qadsiah de Arabia Saudita. Quedando muy atrás las épocas cuando estuvo valorado en 12 millones de euros, cuando jugaba en Portugal con camiseta del Sporting Lisboa. Esas temporadas 2015 quedarán atrás, porque son los últimos recuerdos de la alta competencia.

¿Cuál fue el sueldo reciente de André Carrillo?

El salario de André Carrillo en el Al-Qadisiya FC no se detalla explícitamente en las fuentes oficiales. Sin embargo, considerando la estructura salarial del equipo, el jugador que más gana, Danilo Asprilla, gana alrededor de £17.000 por semana, lo que equivale aproximadamente a £884.000 anuales (Salary Sport). Es razonable estimar que los ingresos de André Carrillo podrían estar en un rango similar dado su estatus y experiencia.