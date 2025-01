¿André Carrillo a Universitario? El increíble plan de Fabián Bustos para convencerlo

La carrera de André Carrillo ha tomado un segundo aire ahora que está jugando en Corinthians de Brasil. Habiendo dejado las alejadas tierras de Arabia Saudita, ahora sus jugadas ganan relevancia internacional y, en ese sentido, los clubes de Perú buscan tentarlo para que pueda llegar en un próximo futuro.

¿Carrillo fichará por Universitario?

Si bien se conoció que Alianza Lima buscó acercarse a André Carrillo por el lazo de fanatismo que los une, las negociaciones no prosperaron y al final el extremo decidió jugar en Corinthians. Ante esto, Universitario optó por un plan más de proyecto y el técnico Fabián Bustos reveló que hubo una conversación.

En charla con Ovación, el técnico Fabián Bustos reveló que llegó a charlar con André Carrillo: “Hablé con él y me pareció un profesional muy bueno. Me sorprendió su cabeza en las conversaciones que tuve, pero no fue en el momento que todos piensan. Pero sí en algún momento hablé con él”.

Carrillo jugando para Corinthians. (Foto: Corinthians)

En esa línea de la información, André Carrillo también confirmó que tuvo conversaciones con un club grande de Lima, dejando en claro que no era Alianza Lima: “Tuve conversaciones con un club grande de Perú, de Lima, solo eso puedo decir. Que la gente saque sus conclusiones. La verdad es que el proyecto me atrajo demasiado”.

Con todo ello, André Carrillo ahora mismo goza de un gran momento en Corinthians y tiene contrato, pero la idea de que Universitario pueda hacer el esfuerzo, emplear el lazo que tiene con el técnico Fabián Bustos y ficharlo no está muy lejos de ser verdad. Al menos, a voz del estratega, en un futuro próximo se intentará.

¿Hasta cuándo fichó Carrillo por Corinthians?

André Carrillo firmó por Corinthians hasta junio del 2026. Fichando en septiembre del 2024, el extremo estará por un poco menos de dos temporadas y jugará el Brasileirao, Copa de Brasil y la Copa Sudamericana.

¿Cuánto gana Carrillo?

André Carrillo gana 162 mil dólares en Corinthians, según el Diario Trome. Con un gran sueldo mensual, el extremo renovó hasta junio del 2026 y si cumple todo su contrato se llevará un poco más de 3 millones y medio de dólares.

