Mauricio Larriera sobre el presente de Alianza Lima tras valioso empate en Cusco contra Cienciano: "Las tablas trato de no mirarlas"

Alianza Lima cuenta con la oportunidad de ver esperanza en cada fecha, los rivales de la tabla acumulada no se despegan del todo. El único y más cercano es Sporting Cristal, luego de su juego ganado en el último minuto contra el Deportivo Municipal.

Los íntimos no pudieron vencer a Cienciano en Cusco, pero valoran la acción ejecutada, se cumplió con todo lo encomendado por el profesor Mauricio Larriera. El entrenador uruguayo se sintió representado en cancha por sus jugadores del plantel principal.

Por eso, en conferencia de prensa adjuntó este primer concepto: “A veces se juega como se puede y no como se quiere. Al punto le damos un valor grandísimo, después veremos al final del campeonato el real valor del punto, cerramos una semana muy difícil”.

Sabe bien que Alianza Lima no cuenta con variantes en cancha, por los conocidos problemas físicos: “El tema de los lesionados es una situación mundial, hay equipos que gastan millones de dólares y no se puede dominar. Sí llama la atención las lesiones con esta seguidilla de partidos, aún arriesgando en el caso de varios muchachos, no le encuentro la explicación, pero esto es fútbol. En un entrenamiento puede haber lesiones, ojalá que los estudios científicos nos expliquen por qué tantas lesiones en los deportes colectivos”.

Finalmente, y para activar la ilusión de los hinchas. Mauricio Larriera expresó: “Las tablas trato de no mirarlas, trato de mirar a los muchachos con los que entrenamos todos los días. Este punto es importante en sí, porque jugamos domingo en Cusco, miércoles en el llano y domingo en el Cusco. Le doy valor a este punto, por cómo se logró, pasamos encerrados toda la semana, se está formando un grupo con mucha armonía y esperamos lograr el objetivo”.

El posible once de Alianza Lima para el siguiente partido

Alianza Lima regresa a la actividad cuando enfrente a Alianza Atlético en Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2023 y tendrá como entrenador a Mauricio Larriera. Para ese partido saldría con el siguiente once: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Pablo Míguez, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Christian Cueva, Hernán Barcos.

¿Cuándo juega Alianza Lima su siguiente partido?

El siguiente partido de Alianza Lima es en Lima, el día sábado 26 de agosto por la fecha 11 del Torneo Clausura y enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Alejandro Villanueva.