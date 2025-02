Todavía estamos algo lejos de lo que será el encuentro por Copa Libertadores 2025. Sin embargo, la confianza que se tienen en Alianza Lima cuenta como un punto a favor en la previa del cotejo internacional. Porque vemos a un equipo que está convencido en lo que puede hacer contra un rival como Boca Juniors.

Mediante la voz de su entrenador principal, se pudo conocer cómo jugará Alianza Lima ante Boca Juniors. El equipo titular que lanzará el equipo del pueblo no tiene muchas variantes a comparación de anteriores. Podemos dar ese detalle como premisa, para entender la lectura previa que deja El Pipo en una charla con amigos de toda la vida.

¿Cuál será el equipo de Alianza Lima contra Boca Juniors?

El once titular que acaba de mencionar Néstor Gorosito, en charla con ESPN Argentina con el Pollo Vignolo. Es el siguiente, a horas nada más del mismo cotejo por Copa Libertadores 2025: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Luis Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

¿Por qué dijo el once titular de Alianza Lima?

Con esto podemos ver cómo el técnico argentino no tiene ningún problema de poder plantear un presente lleno de confianza. A nada de jugarse un partido de tan alto nivel. Alianza Lima se jugará la vida a nivel internacional contra un conjunto gigante, bastante importante en su historia reciente. Por eso, mostrar todas sus armas en el parado inicial, por lo menos es llamativo.

Néstor Gorosito trabajando en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

Fuera de ese concepto confirmado al ciento por ciento, Néstor Gorosito no solo dio el equipo titular de Alianza Lima. Si no también criticó a los técnicos que hablan raro y no jugaron al fútbol profesionalmente hablando. Con un discurso bastante disruptivo de cara a un partido tan fuerte como contra Boca Juniors. Llevándose todas las presiones de una noche de Copa Libertadores 2025.

ver también Los varios millones que ganará Alianza Lima si elimina a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025

ver también ¿Maldición de Alianza Lima?: Boca Juniors alertado en Argentina por la supuesta mala suerte que ganaría

¿Qué canal transmite EN VIVO Alianza Lima vs. Boca Juniors?

El partido de ida entre Alianza Lima ante Boca Juniors por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, se podrá mirar EN VIVO en Perú a través de ESPN y por las plataformas de streaming de Disney+ y Pluto TV. Este cotejo se podrá ver a nivel internacional sin ningún problema.

Néstor Gorosito en Argentina. (Foto: Alianza Lima).

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Boca por la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el martes 18 de febrero, a partir de las 19:30 (horario peruano), en el Estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima. En lo que será la apertura de esta jornada internacional para blanquiazules y xeneizes.