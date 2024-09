Oliver Sonne no se guardó nada y dio contundente mensaje sobre Jorge Fossati

Quizá enojado pues no puede entender cómo no es titular en la Selección Peruana pese a ser el jugador que tiene más minutos en Europa, Oliver Sonne tuvo que ver desde la tribuna del estadio Nacional el Perú vs. Colombia y solo ingresó en el segundo tiempo en el duelo ante Ecuador en Quito.

Así pues, marchándose hacia Dinamarca para seguir jugando con el Silkeborg IF, Oliver Sonne fue interceptado por la prensa deportiva nacional. Hablando en inglés y en castellano, el lateral se debuto para charlar con los periodistas y, dentro de todo su mensaje, se le logró entender un fuerte mensaje sobre Jorge Fossati.

Hablando primero sobre cómo se siente el grupo, el lateral Oliver Sonne declaró en castellano lo que significó para Perú el empate ante Colombia y la derrota ante Ecuador: “Duros partidos. Tenemos que continuar. Tenemos un grupo muy bueno y una mentalidad muy buena. Creo que tendremos un futuro muy bueno”.

¿Oliver Sonne jugará ante Uruguay?

Así pues, el lateral no se fue sin antes dejar un claro mensaje sobre Jorge Fossati, lo que piensa el grupo y el objetivo que tienen: “Creo que jugamos bien y peleamos siempre. Tenemos que seguir y pensar que el próximo partido vamos a ganar. Creo que tenemos un gran grupo. Por su puesto que la clasificación es posible”.

Ahora lo que sigue para Perú es jugar ante Uruguay y Brasil por las fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sabiendo que no estará disponible Marcos López, lo más probable es que Jorge Fossati convoque otra vez a Oliver Sonne y que incluso sea titular en el duelo ante Uruguay el próximo jueves 10 de octubre en el estadio Nacional.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua.

¿Qué idiomas habla Oliver Sonne?

Oliver Sonne habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la Selección Peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español.