El delantero hoy en la Universidad César Vallejo estaba disputando un partido contra el Sport Boys de su país, corría recién el minuto 8 del duelo por Liga 1. Sonó una patada fuerte en el Estadio Miguel Grau del Callao. Fue la entrada de Juan Morales en contra de Paolo Guerrero, quien se llevó pierna y pelota en una sola jugada. Dejando en el piso al canterano de Alianza Lima y Bayern Múnich.

Curiosamente, no pasó nada, la jugada siguió sin ningún problema, el juez del versus Diego Haro vio que era algo común. Quizás Paolo Guerrero en su afán de ganar una tarjeta amarilla o por ahí una expulsión para el contrario, buscó sorprender. El árbitro no tragó cuento, entonces asumió que todo siga su curso. Las repeticiones muestran como si hubiera un toque, pero en velocidad real se vio más fuerte.

Es más, Paolo Guerrero tuvo que ser cambiado casi al final del partido, saliendo con un pedazo de hielo a la altura del tobillo izquierdo. Terminando claramente adolorido después de la entrada del capitán de Sport Boys, quien luego tendría las preguntas de rigor, y tal como juega, se enfrentó a los cuestionamientos innecesarios de algunos medios de comunicación afines al artillero poeta.

El implicado en esta jugada, capitán del conjunto rosado explicó rápidamente después del partido, sabiendo que el ídolo local hoy es tendencia por absolutamente todo: “Siempre voy a todas las pelotas con todo el mundo así. Me caracterizo por ir fuerte a todas las jugadas, por cada dividida ganarla, no es porque sea Paolo Guerrero, a quien lo respeto y lo admiro bastante”.

Juan Morales, popularmente llamado en el torneo peruano como El Chengue, asumió que esto es fútbol profesional, y es normal competir con el cuchillo entre los dientes: “Así que si mucha gente quiere hacer polémica, creo que no es lo indicado. Siempre fricciono fuerte, tendría que ver la repetición para ver, porque yo en el momento fui con vehemencia, pero no he visto más”.

¿Paolo Guerrero está lesionado actualmente?

Su vida hasta antes de jugar en la Universidad César Vallejo de Perú estaba radicando en Brasil. En Río de Janeiro está establecido el crack incaico, por eso viaja tanto para ese país. Según se pudo conocer, tiene una pequeña molestia en el tobillo que fue afectado, y aprovechó ese malestar (5 días de baja) para estar en una zona mucho más relajada de Sudamérica. Se perderá el partido contra Alianza Atlético de Sullana este jueves 14 de marzo.

¿Qué pasará con el futuro de Paolo Guerrero?

El ex jugador de Racing Club en Argentina y LDU Quito en Ecuador tiene contrato por toda esta temporada en Perú. Puede renovar su nexo con la Universidad César Vallejo si cumple algunos requisitos por parte de la directiva. Su carrera la quiere extender todavía un poco más el popular Depredador del gol.