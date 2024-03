El Tigre es así, cuando llega a un lugar toma posición clara y no siempre termina gustándole a todos por su forma de vivir el fútbol. Ricardo Gareca apenas estuvo en su primera convocatoria, y ya generó varias menciones por dejar fuera a un gran futbolista. Quien con el paso de los partidos se hizo un nombre, respetado en Chile, siendo considerado como una de las grandes revelaciones.

Ben Brereton fue castigado por parte de su nuevo seleccionador nacional, por no interiorizarse en un asunto demasiado importante. Ricardo Gareca sabe que el idioma es un punto clave dentro de un vestuario: “Me gustaría sí que aprenda español, creo que es importante. Él ha estado convocado hace dos años para la Copa América, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español”.

Para el Flaco se trata de una pérdida de tiempo por parte del jugador, porque no se comportó a la altura de lo que necesita Chile en este aspecto. Ricardo Gareca no entra en juegos, por eso ajustició, pero explicando: “Si hay un interés realmente de poder estar en la Selección, porque eso tiene que ver con la convivencia. Entonces, nos llamó la atención que no hablara español”.

Ricardo Gareca mencionó por qué al día de hoy queda apartado el jugador que supo pasar su talento por el Villarreal de España. Es toda la responsabilidad de Ben Brereton por lo que se puede entender en sus palabras directas y sin filtro alguno: “No es un impedimento, pero me gustaría que hablara español, porque es fundamental para comunicarse dentro y fuera del campo de juego”.

¿Qué debe hacer Ben Brereton para volver a Chile?

Ben Brereton solo debe apurar ese asunto, tomar las palabras del Tigre de la mejor manera y ponerse a trabajar para estar a las órdenes de lo que requiere La Roja con el técnico argentino: “En la medida que vea ese interés, el interés nuestro es permanente. Él no está condicionado, pero sí le manifesté personalmente y me gustaría ver una predisposición de él para aprender español”.

¿Ricardo Gareca tuvo ese problema en Perú?

La verdad es que no, siempre hubo excelente comunicación entre el ex director técnico de Perú y los jugadores considerados. Todos entendían el mismo idioma, los conceptos de Ricardo Gareca calaban bien, por eso le fue como le fue en los dos procesos donde fue el líder deportivo de un grupo caído de triunfos.

¿Gianluca Lapadula es como Ben Brereton?

Posiblemente, sí, pero también es verdad que el italiano es mucho más cercano al español o castellano. En este caso Ben Brereton al dominar el inglés, le cuesta mucho más entender o comunicarse a la perfección con sus compañeros. En la Selección Peruana, Gianluca Lapadula entró como Pedro en su casa, tal cual dice el dicho, y se ganó el cariño de todos sin problema alguno.