Es momento de tomar determinaciones que sumen bastante en la interna y potencien el juego de la Selección Peruana. Luego de haber conseguido un magnífico triunfo contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, ahora queda pensar en lo que será el rival de turno, uno peligroso como lo es La Canarinha. Contra Brasil, todo hace indicar que La Blanquirroja estará cambiando en un par de aspectos que te contaremos ahora mismo. Facultades que por ahí podrían cuestionarse, pero tienen una finalidad.

Dicen los expertos una frase muy común en el fútbol internacional, y utilizada por la gran mayoría para explicar ciertas determinaciones: “Equipo que gana no se cambia”. Bueno, eso no es tan así para el pensamiento Jorge Fossati, porque hay un par de nombres que estarán saliendo para el ingreso de jerarquía pura, según tenemos entendido. Recordemos que el once titular de Perú ante Uruguay, fue clave para poder competir contra La Celeste de principio a fin. El mismo ahora parece que será tocado para hallar un balance.

¿Cuál es la decisión de Perú para jugar contra la Selección Brasileña?

No se puede jugar de la misma manera ante la Selección Brasileña, lo sabe bien Jorge Fossati, por eso la salida de Alexander Callens en defensa lateral, y Oliver Sonne en la otra parte extrema, es hasta justificable. Esa sería la gran decisión que tomaría El Nonno ante el combinado patrio que logró cinco títulos nacionales FIFA. Para darle el ingreso en sus puestos, a Marcos López y Luis Advíncula respectivamente. Para poder tomar posición en un partido donde los referentes y experimentados deben dejar todo.

¿Qué jugadores de la Selección Peruana saldrían del equipo?

Entonces, para poder entender mejor, sale Alexander Callens de la posición de lateral volante por izquierda, para darle ingreso a Marcos López en esa zona. Y Oliver Sonne no sería el marcador por la derecha, para que Luis Advíncula haga el trabajo sucio en ese sector. Ahora. No significa que Iron Man, como se le conoce a Callens, será suplente en este partido. Porque podría entrar en el puesto de Luis Abram como defensor central por la izquierda. Pero eso no lo tenemos tan visto, por ello, hay que esperar un poco más.

Jorge Fossati en las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: IMAGO).

¿Cómo formaría la Selección Peruana frente a Brasil?

Pasando a resumir cómo se formaría Perú contra Brasil se da lo que estamos informando. Es que el once titular blanquirrojo tendría a Pedro Gallese en el arco, dejando en defensa a Miguel Araujo con Carlos Zambrano y Alexander Callens. Por las bandas veríamos a Marcos López y Luis Advíncula. Dejando en la mitad de la cancha a Wilder Cartagena con Jesús Castillo y Sergio Peña. Dejando arriba a Alex Valera con Bryan Reyna o Edison Flores. Ya esa decisión final la verá Jorge Fossati, quien parece estar contento con sus posibles modificaciones.