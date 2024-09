Oliver Sonne quedó fuera de la lista oficial de Perú vs. Colombia y tuvo inesperado gesto con Jorge Fossati.

Oliver Sonne fue uno de los siete jugadores de Perú que se quedaron fuera del duelo ante Colombia. En el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Vikingo’, a ojos de Jorge Fossati, tuvo que ser apartado pues ya estaba el grupo completo.

Así pues, quedando fuera de la lista oficial de Perú vs. Colombia, Oliver Sonne ocupó una grada del estadio Nacional al lado de Maxloren Castro. Observando el duelo atentamente, un detalle casi pasa desapercibido: la reacción que tuvo con Jorge Fossati.

Viendo las imágenes gracias a las cámaras de Movistar Deportes, el canal de televisión mostró cómo fue la llegada de los jugadores de Perú. Sabiendo que no estaría dirigiendo el partido, Jorge Fossati esperó el bus y uno a uno abrazó a cada futbolista y, en ese momento que le tocó el gesto con Oliver Sonne, el afecto se prolongó unos segundos más de lo esperado.

¿Por qué Oliver Sonne no jugó el Perú vs. Colombia?

Oliver Sonne no jugó el duelo entre Perú vs. Colombia pues quedó fuera de la lista oficial. Siendo apartado junto a otros seis compañeros, el lateral no tuvo espacio pues ya existen al menos un suplente en la posición que debería ocupar de manera natural.

Si bien Oliver Sonne puede jugar tanto por la banda derecha como por la banda izquierda, hay que recordar que en Perú en el lado diestro está Luis Advíncula y Andy Polo, mientras que por la siniestra ocupan el lugar Marcos López y Miguel Trauco.

¿Cuántos años tiene Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene 23 años pues nació un 10 de noviembre del 2000. Mide 1,84 m y juega en el Silkeborg IF del fútbol de Dinamarca. Además, debutó con la Selección Peruana con el dorsal 3 ante Nicaragua.

¿Qué idiomas habla Oliver Sonne?

Oliver Sonne habla de manera fluida los idiomas danés e inglés. Ahora, ante la exigencia de integrarse al grupo de la Selección Peruana, también se le ha pedido que apresure sus clases de español.