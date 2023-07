Alianza Lima no jugó un partido correcto contra César Vallejo en el torneo local, los blanquiazules continúan en una constante irregularidad. Aun con la salida de Guillermo Salas, no demuestran una mejoría.

Chicho, ya fuera del club de toda su vida, no se llevará las críticas como antes. Ayer los jugadores de Alianza Lima salvaron un empate contra el cuadro trujillano, sobre la hora en el último minuto.

Podríamos decir más aspectos generales de Alianza Lima, pero nos vamos a quedar en esta oportunidad con una crítica furibunda de un jugador. Santiago García sacó su furia como profesional, contra el manejo de los partidos en el arbitraje.

Según el defensa central, se les perjudicó a ellos ante Vallejo: “Yo sinceramente sobre el partido no quiero hablar. Quiero decir con respecto a la liga peruana y el arbitraje. El fútbol peruano es rico en técnica y jugadores, pero este fútbol debe crecer. Y para ello debe ver más tiempo vivo de juego, para que sea más divertido. Se corta mucho. No hay juego en sí. Mucho párate, mucho se esconde la pelota y eso al fútbol peruano no le sirve. Esconder, tirarse, es algo que no me gusta”.

Finalmente, dejó un palo a la organización, la Liga 1 no es el mejor torneo porque no se quiere, señala: “Alianza llena la cancha. Hoy me voy con la sensación de que queremos jugar más. Que el juego sea más fluido. Queremos proponer. Hablando de los árbitros, el fútbol debe de crecer. El juego para adelante que no se corte por faltas bolud…, por peleas. Debe ser más llevadero el juego”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de Alianza Lima?

Mediante comunicado oficial, Alianza Lima dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas virtualmente vía Joinnus (si es que hay otro punto de venta, será en el Estadio de Matute – Alejandro Villanueva).

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está bajo el mando de Nixon Perea, entrenador colombiano que cogió el buzo de los blanquiazules tras la salida de Guillermo Salas. Viene de ser encargado de las reservas en Matute, además de tener experiencias en el fútbol formativo y exjugador del Atlético Nacional de Medellín.