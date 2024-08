Novedades en Alianza Lima, con lo que sería su nuevo director técnico. Porque ellos prometieron algo, y no lo estarían cumpliendo al final.

Sorpresa grande ya no es, porque Alianza Lima está metiéndose ese tipo de problemas de manera cotidiana. El entrenador que vendrá ahora parece que será uno con espalda grande en su país, porque fue un crack y es considerado como ídolo en Boca Juniors. Pero eso no significa nada para el equipo del pueblo, que busca ser campeón nacional de cara al término del Torneo Clausura 2024. La situación compleja aparece acá, porque habría una contradicción muy compleja.

¿Quién será el nuevo entrenador de Alianza Lima?

Christian Barturén, ex reportero y panelista de Exitosa Deportes, expuso quién es el nombre elegido por los íntimos de La Victoria: “Alianza Lima ya tiene nuevo entrenador es Sebastián Battaglia, solo espera los pasajes para viajar y llegar a Lima para ser presentado oficialmente. En su comando técnico tendrá a un ex jugador de Alianza Lima campeón. Lo malo es que el director técnico. Argentino no ha dirigido en altura y tampoco en Perú”.

Lo que prometió Alianza Lima mediante la voz de Bruno Marioni, en una entrevista para RPP Noticias, fue este perfil: “Buscamos un entrenador que conozca la liga peruana, vínculo con la altura, buena gestión, y Cristian -creíamos- tenía ese perfil. Sigo sentado aquí con la misma convicción de ser campeones a fin de año”. Lo cual seguramente no se cumplirá porque está muy lejos de calzar en esas características el argentino Sebastián Battaglia. Problema gigante el que se presentaría en caso se confirme.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre su nuevo entrenador?

Mediante un comunicado oficial, Alianza Lima anunció ante los medios de comunicación, lo que están buscando ahora mismo. Descartando de principio a final el fichaje de Cristian Díaz por el equipo del pueblo, hace algunas semanas atrás: “El club continúa evaluando las mejores alternativas para la elección de un nuevo comando técnico que cumpla con el perfil profesional y humano, acorde con nuestros valores institucionales”.

Demostrando respeto por sus hinchas, informando que todavía están algo lejos de encontrar al nombre idóneo para hacerse cargo del primer equipo: “El objetivo es culminar este proceso de manera asertiva, en el que la inmediatez vaya de la mano con la necesidad de lograr los estándares profesionales que Alianza Lima exige. Esta decisión la daremos a conocer a la familia blanquiazul por nuestros canales formales de comunicación”.

Sebastián Battaglia dirigiendo en Boca Juniors. (Foto: IMAGO).

Es más, le enviaron la responsabilidad al Director de Fútbol, quien había renunciado por el bien del conjunto blanquiazul. Pero después de una charla lo entregan como pieza clave: “Este proceso de selección viene siendo liderado por el área deportiva a cargo de nuestro director de fútbol, Bruno Marioni, continuando con el proyecto deportivo planteado para este 2024 y con el firme objetivo de salir campeones del presente torneo”.

¿Quién fue Sebastián Battaglia como futbolista profesional?

Sebastián Alejandro Battaglia, nacido el 8 de noviembre de 1980 en Santa Fe, Argentina, es un exfutbolista y actual entrenador. Es conocido por su carrera en Boca Juniors, donde jugó como mediocampista. Solamente vistió dos camisetas como futbolista profesional, como siempre el azul y oro, como también el Villarreal de España. Además, supo ser partícipe con la indumentaria de la Selección Argentina, bien recordado por Perú.