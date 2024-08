Alianza Lima no lo quiso contratar como técnico y Cristian Díaz consiguió nuevo club en Liga 1

Cristian Díaz está listo para asumir un nuevo reto en su vida como profesional, demostrando que el caso de Alianza Lima ya quedó atrás. Después de una nueva larga contienda desde lo legal, parece que todo está yendo por buen camino. Por ende, lo que se conoce como oportunidad de trabajo, se activa en este momento. Si antes estaba relacionado con el equipo del pueblo, ahora tendrá una nueva oportunidad de poder trabajar dentro de la emotiva Liga 1 de Perú.

¿Cuál es el nuevo club de Cristian Díaz en el Perú?

En su cuenta institucional de Twitter, el Club Cienciano del Cusco, anunció la presentación oficial del antiguo entrenador de la Universidad San Martín de Porres en la Liga 1. Dando un golpe de autoridad en lo deportivo y mediático también, porque fue unido a la historia de Alianza Lima: “Bienvenido, Cristian Díaz. Anunciamos a Cristian Díaz como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional. ¡Vamos con todo profesor!”.

¿Por qué firmó Cristian Díaz por Cienciano del Cusco?

Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en aspectos deportivos, lanzó la premisa sobre este movimiento del entrenador argentino: “Díaz puede firmar contrato con Club Cienciano del Cusco, porque Alianza rescindió el contrato. El valor del nuevo contrato con Cienciano, será deducido del valor residual correspondiente al periodo de tiempo del contrato firmado con Alianza. FIFA analizará la conducta de las partes”. Entonces lo veremos trabajar por la señal de (Disney+).

Para poner en contexto, hace poco el área legal que le da soporte a Cristian Díaz, comentó en una entrevista para Diario El Comercio, donde expuso: “Nosotros queremos una indemnización por el daño hecho al profesor. Ellos quieren pagar un monto menor por concepto de cláusula de salida de un contrato que nunca se llevó a cabo. Cristian Díaz está en todo su derecho de reclamar la totalidad de su contrato. Alianza se metió en un problema muy serio”.

Hasta se dejó un golpe bajo para Alianza Lima como club, demostrando poca seriedad en su accionar, destacó Ulises Guallanez, representante de Cristian Díaz: “Él estaba preparando un partido en un club donde estaba cómodo y de repente se encuentra con que estos tipos lo dejaron sin trabajo por negligentes. Y no solo eso, sino que no se hacen cargo a nivel de redes sociales. Prefieren hablar de la ‘U’ o Melgar y no de las consecuencias que deberán asumir por lo que hicieron”.

Cristian Díaz vuelve al fútbol peruano. (Foto: Twitter).

¿Cuál será el desenlace de la pelea entre Cristian Díaz y Alianza Lima?

Después de esa situación no se conoció un nuevo capítulo como tal, todo haría pensar que llegaron ambas partes a un consenso, el cual beneficia a Cristian Díaz como damnificado y el club culpable, Alianza Lima. Ahora, por eso toma las riendas del Cienciano del Cusco, con la misión de encarrilar todo el mal trabajo hecho por Óscar Ibáñez hasta hace poco, quien fue despedido por pésimos resultados.

Alianza Lima sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador, el cual le signifique respuestas a su momento de crisis deportiva. No será Cristian Díaz, eso es lo que se puede sentenciar en este preciso momento. Porque además, el técnico argentino ya firmó contrato con Cienciano del Cusco. Los candidatos para hacerse con el buzo blanquiazul cada día están más reducidos, pero para conocerlo al ciento por ciento, debemos esperar un poco más.