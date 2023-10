Claudio Pizarro todavía no olvida que Ricardo Gareca lo dejó fuera de Rusia 2018. No recibiendo el llamado del técnico de la Selección Peruana, el ‘Bombardero de los Andes’ declaró sobre cómo se sintió luego de ver que no estaba convocado.

En charla con Movistar Deportes, Claudio Pizarro fue claro al mencionar que el tema todavía le afecta: “Ya lo he dicho muchas veces, para mí no ir al Mundial fue la situación más complicada de mi carrera futbolística por no participar en el Mundial”, comentó el exdelantero de la Selección Peruana.

No terminando ahí, Claudio Pizarro también brindó sus razones por las que él pensó que Ricardo Gareca sí lo convocaría al Mundial: “Creía que había la posibilidad de que vaya, y cuando creía que sí podía aportar”, siguió el exatacante del Bayern Múnich.

En otro momento de la conversación, Claudio Pizarro reveló algo que nadie conocía, Ricardo Gareca lo quería llevar a la Copa América de Estados Unidos: “Hablamos, porque yo iba a ir. Yo venía de un desgaste físico, y me dieron vacaciones, y era una Copa media armada, pero decidimos que al final no”, cerró el exariete.

Pasando 5 años desde que la Selección Peruana fue al Mundial de Rusia 2018, la herida no ha cerrado para Claudio Pizarro. No perdonando a Ricardo Gareca por dejarlo fuera de la convocatoria, el delantero sigue esforzándose por dejar pasar la situación, pero sus declaraciones muestran que todavía no olvida.

Recordemos que Perú clasificó a Rusia 2018, pero no pudo superar la fase de grupos. En la primera fecha cayó ante Dinamarca, luego volvió a perder ante Francia y al final superó a Australia con tantos de André Carrillo y Paolo Guerrero.

¿Por qué Ricardo Gareca no convocó a Claudio Pizarro al Mundial?

Ricardo Gareca no convocó a Claudio Pizarro al Mundial de Rusia 2018 pues ya venía trabajando con un grupo armado desde las Eliminatorias Sudamericanas. Además, el estratega comentó que para él no era el momento para llamar al delantero.

