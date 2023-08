Dentro del fútbol profesional hay aspectos complicados, las críticas destructivas nunca serán bien vistas desde ningún lado. Eso pasa muchas veces en la Liga 1, y si eres jugador de un equipo grande, aún más. Estás expuesto al comentario popular.

Esta situación estuvo viviendo Alfonso Barco en Universitario de Deportes. El volante después de un tiempo, y ante rumores de una supuesta retirada del fútbol, explicó: “Yo soy de la ‘U’ y los de la ‘U’ no hacemos eso, así que vamos para adelante. El sábado tenemos otra final y vamos a lucharla”.

Para el ex Universidad San Martín, hay motivos para seguir luchando por sus sueños: “Gracias a Dios tengo una familia que ha pasado muchas de estas situaciones que son del fútbol. Lo de las lágrimas puede ser que la vida te da revanchas. Son cosas de fútbol. Un día puedes estar bien, al otro día estar mal, pero sobre todo que el equipo gane era lo más importante. El grupo es lo más importante, todos nos apoyamos en cualquier circunstancia”.

Además, le dio la derecha al profesor Jorge Fossati y los demás profesionales de su grupo de trabajo: “Le doy gracias al comando técnico, a mis compañeros, a toda la gente dentro del club, que sabe lo mucho que trabajo para ayudar al equipo, eso es lo único que me importa”.

Finalmente, Alfonso Barco confesó una vez más, estar comprometido con la “U” al ciento por ciento: “No es mentira que me muero por este equipo. Yo trabajaba para que en cualquier momento cuando el equipo me necesite, me toque en donde me toque, apoyar y seguir sumando para seguir peleando arriba. Hay que mantener la calma, hay que seguir trabajando para el partido del sábado, que es lo más importante”.

El posible once de Universitario de Deportes para el siguiente partido

Universitario de Deportes regresa a la actividad cuando enfrente a Binacional por la Liga 1 Perú 2023 y el entrenador Jorge Fossati pondría el siguiente once: Carvallo; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña, Pérez Guedes, Cabanillas, Polo; Quispe, Flores, Valera.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes su siguiente partido?

El siguiente partido de Universitario de Deportes es el día sábado 12 de agosto a las 19:00 hrs. (hora peruana) en el marco de la Liga 1 Perú 2023 en el Estadio Monumental de Ate contra Binacional.