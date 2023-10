¿Paolo Guerrero siendo cuestionado por un club? Esa historia ya la vimos hace poco y les fue demasiado mal. El capitán peruano se fue de pésima manera de Racing Club de Argentina, por decisión de Fernando Gago. Eso lo terminó condenando a La Academia, porque el técnico se fue y dejó una crisis gigantesca por su carencia de goles.

Un tiempo atrás, Ignacio Ruglio, tomó la palabra y conversó con un medio local de su país, para poder dar una errada afirmación con el tiempo: “A Paolo Guerrero nunca se nombró en el club. No podemos traer jugadores con tanta inactividad. Ese error no podemos cometer. No podemos traer por traer”.

Juan Ignacio Ruglio es un empresario y dirigente deportivo uruguayo. Actual Presidente del Club Atlético Peñarol. Quien a sus 44 años le dijo que no a Paolo Guerrero en lo que sería esta idea principal de tener mayor peso ofensivo, pero no le tuvo fe al crack peruano, y terminó dejándolo de lado.

El tiempo le termina respondiendo a este encargado de tomar decisiones en el club aurinegro, porque se perdió de la jerarquía de un crack como Paolo Guerrero. El cual fue clave en cada jornada de Copa Sudamericana, esa que se terminaron llevando a casa junto a Liga de Quito, luego de vencer al Fortaleza de Brasil por la tanda de penales.

Hay un dicho bastante conocido dentro del fútbol internacional, el cual nos dice que nunca debes tomarle el pelo a la experiencia. En este caso, no solo fue eso, sino también, una especie de falta de respeto hacia un delantero histórico como Paolo Guerrero. El cual, ahora, es palabra santa en Ecuador.

¿Cuántos goles marcó Paolo Guerrero en LDU Quito?

Tres goles en siete partidos para Paolo Guerrero por Copa Sudamericana 2023. El artillero de La Blanquirroja también erró el penal en la definición por la final ante el conjunto de Fortaleza. Pero aun así, terminó siendo pieza clave en el conjunto de Luis Zubeldía.

¿Cuál será el futuro de Paolo Guerrero?

LDU Quito tiene todavía partidos por delante en la Serie A de Ecuador. Están en la segunda ronda del campeonato general, y marchan en el puesto 4 con 18 unidades. El líder de esta competencia es Barcelona SC con 22 puntos, aunque con 2 partidos más. Después de eso, se sabrá qué pasará con Paolo Guerrero, quien tiene contrato hasta fines del 2023.