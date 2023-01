El Mrsool Park de Riad, capital de Arabia Saudita, se convirtió en el nuevo epicentro del mundo futbolístico. Es que este martes se realizó la presentación de la nueva gran figura que tiene el fútbol de ese país. Ni más ni menos que Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo futbolista de Al Nassr.

CR7 ha revolucionado Arabia Saudita desde su llegada en las últimas horas a su ciudad capital. Antes de fin de año, firmó su contrato con Al Nassr que lo unirá tanto como futbolista profesional como consejero deportivo una vez que decida terminar su carrera.

Es que la unión entre el país saudí y el 'Bicho' tiene intereses que apuntan incluso a una posible candidatura para ser sede del Mundial 2030. Apuestan a la figura del futbolista para convertir a esta nación en una nueva capital deportiva. A cambio, el 'crack' recibirá la suma de 500 millones de euros como salario neto.

Por lo cual, una figura del calibre de Cristiano Ronaldo no podía ser presentado así nada más. Por eso, el Mrsool Park, estadio de Al Nassr, estuvo repleto, con unos 30 mil fanáticos, que fueron parte del gran evento de presentación del portugués como la nueva figura de este equipo.

Show de luces, fuegos artificiales, fanáticos, la figura de Ayed, el popular cantante saudí, han sido algunos de los condimentos que tuvo la gran llegada de CR7 al Mrsool Park. En medio de esto, CR7 arribó al estadio con un traje muy elegante para la conferencia de prensa, su primera como nueva figura de Al Nassr.

LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE CRISTIANO RONALDO COMO NUEVO JUGADOR DE AL NASSR

"Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ha terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudita la oportunidad de este nuevo desafío", fueron las primeras palabras de Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de Al Nassr.

Luego de esto, justificó los motivos por los que eligió seguir su carrera en Arabia Saudita, incluso por encima de otros destinos. "Esta es una gran oportunidad no solo por el futbol sino para intentar cambiar la mentalidad del mundo. He tenido oportunidad de jugar en Europa, Brasil y Australia, incluso en Portugal. He elegido este desafío porque quiero ayudar a este gran país e intentar ayudar con mi experiencia a desarrollar el país y el club", explicó. Y agregó: "Es mi decisión, me ha apoyado mi familia, sobre todo mis hijos, estamos orgullosos. La gente en Arabia Saudí me ama. La bienvenida ha sido expectacular".

Por otra parte, con Rudi García, su entrenador a su lado, está dispuesto a jugar cuando sea. "El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad", aseguró.

Por último, se impuso un objetivo en particular en Arabia Saudita. "Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero romper otros cuantos aquí", sentenció. "La gente no conoce el nivel aquí. Este contrato es único porque soy un jugador único. Es normal para mí", cerró.

LA PALABRA DE RUDI GARCÍA, SU NUEVO ENTRENADOR

Luego de las declaraciones de Cristiano Ronaldo, llegó el turno para Rudi García, entrenador de Al Nassr, de expresar su opinión con la llegada de su nueva figura. "Estoy muy sorprendido de ver tanta gente en la rueda de prensa, normalmente hay dos o tres periodistas. Por favor después de los partidos podéis venir todos a hablar sobre el gol de Cristiano", bromeó para empezar.

"Cristiano es uno de los mejores de la historia. Para mí, para el país y para el club es fantástico que alguien de su talla pueda venir. He visto grandes jugadores a lo largo de mi vida, pero no como Cristiano. Entrenar a Cristiano va a ser muy sencillo porque hay muy poco que explicarle. Tengo muchas ganas de poder compartir nuestra experiencia", manifestó.

Por último, se planteó un sencillo objetivo para el 'Bicho'. "Mi objetivo con Cristiano es que sea feliz y que pueda ganar aquí en el Al Nassr", cerró. Luego, llegó el momento para que CR7 vaya al césped para reunirse con todo el público del Mrsool Park.

EL PRIMER ENCUENTRO ENTRE CR7 Y SUS NUEVOS COMPAÑEROS

Cristiano Ronaldo se cambió su elegante ropa por los pantalones corto y todo el conjunto deportivo de Al Nassr. En los vestuarios, se reunió con sus nuevos compañeros, entre los que destacaron, Vincent Aboubakar, Luis Gustavo y el argentino Gonzalo 'Pity' Martínez. Tanto el 'Bicho' como Rudi García y el presidente del club tomaron la palabra antes de que el portugués salte al campo.

LA INCREÍBLE RECEPCIÓN DEL PÚBLICO PARA CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo saltó al campo de juego del Mrsool Park donde fue ovacionado por todo el público. Saludó a unos cuantos niños que le hicieron pasillo hasta que pisó el verde mientras el público lo aplaudía y, a su vez, lanzó el famoso "Siu" que tanto popularizó el 'Bicho' en sus festejos de gol. Luego, tomó la palabra para dar sus primeras palabras con la camiseta azul y amarilla de Al Nassr.

"Es un placer estar aquí. Ayer ya sentí la bienvenida cuando llegué al país. Voy a darlo todo por ustedes (...) Espero hacer a la gente feliz, disfrutar y ayudar al país a mejorar no solo con el fútbol en la sección masculina, sino la femenina del Al Nassr también. Ya sé que la liga es muy competitiva, no todo el mundo lo sabe, pero es así", definió CR7 ante el delirio de los espectadores.

