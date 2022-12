Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció a los 82 años. Durante su carrera como futbolista, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia y, en consecuencia, los fanáticos creen que forjó una fortuna. Sin embargo, no es del todo cierto.

El antiguo delantero conquistó tres ediciones del Mundial con la Selección de Brasil (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970) y se proclamó campeón en 26 ocasiones en el ámbito de clubes. De todos modos, recién logró hacerse ricos por negocios que abordó fuera del fútbol.

El motivo por el cual el legendario goleador no consiguió hacerse millonario en el transcurso de su trayectoria se debe a la época donde se desempeñó. Esto se debe a que, por entonces, los sueldos no eran demasiados altos y no se comparaban con los de la actualidad.

¿Cuál era el salario de Pelé como futbolista?

En primera instancia, hay que recordar que el ex atacante solo jugó en dos equipos: Santos de Brasil, desde 1956 hasta 1974, y New York Cosmos de Estados Unidos, de 1975 a 1977.

En 1961, cuándo aún jugaba en el Peixe, los periódicos de la época revelaron que ganaba por año dos millones de cruzeiros, la antigua moneda de curso de Brasil. A los valores actuales, según los especialistas, serían 70 mil reales, 13.255 dólares o 12.421 euros.

De todos modos, podían variar los ingresos de Pelé durante el apogeo de su carrera y llegar hasta lo que, hoy en día, serían 100.000 reales, 19.000 dólares o 18.000 euros. En otras monedas vigentes, serían 3.347.956 de pesos argentinos y 368.724 pesos mexicanos.

En su etapa en el Cosmos, firmó un contrato que le permitía percibir 2,5 millones de dólares al año. Teniendo en cuenta la inflación del país norteamericano, equivale a 10,9 millones de dólares actuales o 25,5 millones de reales al tipo de cambio que se encuentra con vigencia.

La comparación entre el sueldo de Pelé y las actuales estrellas del fútbol mundial

Según indicó la revista Forbes, después de un estudio realizado junto a analistas financieros, Pelé ganaría alrededor de 223 millones de dólares al año si jugara en el presente. A continuación, compara con el salario que ingresan figuras de la actualidad.

Los jugadores mejores pagos del mundo, según Forbes

*Todos los valores se expresan en dólares