Cada competencia tiene virtudes y desventajas. El combo resultante definirá su atractivo para los que puedan llegar desde el exterior. Algunas ligas no solamente seducen a los deportistas de otros países, sino que inclusive promueven (o hasta priorizan) sus contrataciones. El relevamiento de los campeonatos de Primera División más importantes del continente arroja que el 67% (8 de 12) tiene mayoría de extranjeros de una misma nación: Argentina.

En ningún país aparecen en mayor cantidad que en Chile. Son 66 en total, el 67,3% de los extranjeros. Entre ellos, se encuentran Nery Domínguez, Fernando Zampedri, Agustín Bouzat, Emiliano Amor, Matías Dituro, Juan Martín Lucero, Luciano Aued, Cristian Erbes, Matías Valdivia y Matías Cahais. Los llegados de otros países en la máxima división chilena ascienden al 22,2%.

El peso pesado por estos tiempos, con dominio en Libertadores y en lo económico en Conmebol, es Brasil. Los foráneos representan el 14,7%, el segundo número más bajo en las ligas analizadas. ¿Qué país domina? Argentina, con el 27,4%. Son 26, entre los cuales aparecen Matías Zaracho, José Manuel López, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Fausto Vera, Cristian Pavón, Nacho Fernández, Jonathan Calleri, Braian Romero, Silvio Romero, Kevin Lomónaco, Gabriel Carabajal, Diego Churín, Adrián Martínez y Gabriel Mercado. Dato curioso: apenas 4 de los 15 mencionados arribaron desde una liga que no sea la albiceleste.

Lo que tiempo atrás era destino principal para nombres del ascenso, hoy también alberga apellidos de pasado en equipos de renombre. Hablamos de Bolivia. En la máxima división, los extranjeros son el 22,7%. Un 35% de esos futbolistas no locales arribaron desde el mismo país del sur americano. Son 40 en total, entre ellos Esteban Orfano, Facundo Suárez, Enrique Triverio, Jonathan Cristaldo, Marcos Riquelme, Martín Prost, Maximiliano Caire, Gabriel Esparza, Joel Amoroso y Jorge Correa.

Lo mismo ocurre en Ecuador, con 41 argentinos que conforman el 41,4% de los jugadores de afuera. Los no ecuatorianos son el 22,5% de la liga. Entre los muchos que se desempeñan en clubes de la Liga Pro, están Ángel González, los campeones de la Sudamericana Lorenzo Faravelli, Richard Schunke, Jonathan Bauman, Mateo Carabajal, Nicolás Previtali, Lautaro Díaz y Cristian Pellerano, Javier Burrai, Lucas Gamba y Tomás Molina.

En Paraguay también hay mayoría celeste y blanca: son 34, nada menos que el 57,6% de los no nativos de la Primera División. Alexander Barboza, Bautista Merlini, Facundo Bruera, Federico Carrizo, Víctor Salazar, Lautaro Comas, Federico Rasic, Áxel Juárez y Luis Fariña, algunos de ellos. Los provenientes del exterior encarnan el 15,6%, de acuerdo a los datos recopilados con base en Transfermarkt.

Perú, por otra parte, tiene más de Argentina que de otras nacionalidades, pero la proporción es menor que en Paraguay. Son 38, pero el 37,6% de los extranjeros de la liga. Gino Peruzzi, Horacio Orzán, Bernardo Cuesta, Diego Buonanotte, Cristian Bordacahar, Claudio Yacob, Gonzalo Verón, Christian Limousin, Hernán Barcos, Rodrigo Salinas, Diego "Cachete" Morales y Matías Pérez García, algunos de ellos. Los no peruanos son el 17,7% de la liga.

País vecino y más de la mitad de sus deportistas internacionales llegan del otro lado del Río de La Plata. Hablamos de Uruguay. Los provenientes de otras naciones suman el 11,1% de la Primera División, el porcentaje más bajo en los torneos relevados. Son 29 los rioplatenses no uruguayos, que conforman el 52,7% de los foráneos. Fernando Elizari, Emmanuel Gigliotti, Darío Sarmiento, Bautista Cejas, Nicolás Maná, Federico Anselmo y Nicolás Palavecino, algunos de los protagonistas.

Al norte de América, precisamente en México, también hay supremacía de presencia celeste y blanca. Son 41, el 23,7% de los no locales de la liga. El porcentaje de no nacionales es el segundo más alto de los relevados; el 36,9% de los futbolistas de la Liga MX tiene otro país de origen. Maximiliano Meza, Nicolás Ibáñez, Juan Dinenno, Esteban Andrada, Gustavo Del Prete, Carlos Rodolfo Rotondi, Eduardo Salvio, Guido Pizarro, Matías Knanevitter, Juan Brunetta, Javier Correa, Federico Lértora, Ramiro Funes Mori, Federico Mancuello y Marcelo Barovero aparecen entre los albicelestes en el torneo.

Hay cuatro excepciones a la tendencia: Argentina, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. En la Liga Profesional, los uruguayos son mayoría; escalan a 44, el 37,3% de los nacidos en otro país. Son Nicolás de la Cruz, Salomón Rodríguez, Matías Cóccaro, Manuel Castro, Fabricio Domínguez, Renzo López, Sebastián Sosa, Christian Oliva, Santiago Mele, Diego Polenta, Michael Santos, Jhonatan Candia, Brahian Aleman, Diego Godín, Matías de los Santos, Guillermo de Amores, Armando Méndez, Alan Rodríguez, Andrew Teuten, Mauro Méndez, Martín Cauteruccio, José Álvarez, Edgar Elizalde, Javier Cabrera, Leandro Otormín, Luciano Boggio, Sebastián Guerrero, Leonardo Burián, Juan Pintado, Haibrany Ruiz Díaz, Maicol Cabrera, Guillermo Fratta, Jean Rosso, Federico Andueza, Santiago Paiva, Renzo Bacchia, Paulo Lima, Enzo Larrosa, Jonatan Álvez, Federico Gino, Jonathan Sandoval, Fernando Prado, William Machado y Santiago Silva.

Colombia y Venezuela son casos espejo: ambos tienen la mayor cantidad de extranjeros provenientes del otro país. En el primer ejemplo, los foráneos son el 10,4% de la liga. Hay 17 venezolanos, el 26,6% de dichos foráneos. Entre ellos aparecen Luis González, Joel Graterol, Yohandry Orozco, Eduardo Sosa, Jesús Hernández, Richard Celis y Jesús Hernández. En la Liga Futve, hay un 12,3% "de afuera". Son 24 colombianos, el 38,1% de los no locales. Están, entre otros, Juan Camilo Zapata, Kevin Viveros, Maicol Balanta, Sebastián Yabur y Brayan Lucumí.

El caso final es Estados Unidos, particularmente la Major League Soccer. De las ligas relevadas, es la única que cuenta con mayoría no local de un país que no es de Sudamérica : Canadá. Son 48, el 10,5% de los no concebidos en el país de las 50 estrellas. Argentina y Brasil comparten el 2° lugar, con 34 futbolistas cada uno. La particularidad es el número de no estadounidenses que se desempeñan en el torneo. Son 461, el 56,6% del torneo. Sí, hay más jugadores no nacidos en EEUU que estadounidenses disputando el torneo más importante del país.

Algo similar ocurre en 4 de los torneos del llamado Big 5 de Europa: los no nativos son el 66,9% en la Premier, el 62,4% en la Serie A, el 53,1% en la Ligue 1 y el 51,9% en la Bundesliga. Solamente LaLiga aparece como excepción, con los no españoles alcanzando el 41,9%. ¿Eso acerca a Estados Unidos a los estándares europeos a los que pretende aproximarse? ¿O solamente puede sumar en la búsqueda del espectáculo y el show pretendido como organización y torneo? Debate y análisis para otra ocasión.