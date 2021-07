Los 25 estadios de fútbol más increíbles del mundo

En un deporte que levanta tantas pasiones cómo el fútbol no es para nada extraño que los estadios se conviertan en algo más que gradas en donde las personas se sientan a ver un partido. Para un hincha, el estadio es un segundo hogar, el lugar donde puede expresar libremente esa pasión desenfrenada por sus colores.

Este sentimiento de pertenencia con los estadios hace que los fanáticos hagan locuras por ellos, y como algunos hinchas celebran cuando el club de sus amores construye un nuevo y moderno campo de juego, otros hacen todo lo posible para que estos permanezcan impolutos al cambio de tiempo.

Eso hizo que dentro de todo el mundo exista todo tipo de estadios, desde los modernos que calientan a los fanáticos con aire acondicionado, hasta los más antiguos y clásicos donde las proezas de los tiempos pasados parecen brindar ese plus extra de nostalgia que los hacen indispensables. Viejos y nuevos, sin duda todos los de esta lista son realmente increíbles.

25. Emirates Stadium (Arsenal)

Cuando en 2006 el Arsenal decidió demoler Highbury, su clásico estadio, muchos pusieron el grito en el cielo, enojados por la desaparición de un ícono del fútbol inglés. Sin embargo, ante la llegada del Emirates Stadium la gran mayoría de las críticas se convirtieron en aplausos ante semejante obra de arte. Con una capacidad de más de 60 mil personas, el nuevo estadio del Arsenal es el cuarto más grande de Inglaterra.

Para su construcción, el equipo londinense tuvo que poner la increíble suma de 390 millones de libras esterlinas (algo así como más de 580 millones de euros) y fue diseñado bajo las técnicas más modernas y costosas dentro del mundo de la construcción de instalaciones deportivas. Además, cuenta con un paseo de la fama representado por estatuas con algunas de las figuras más grandes de la historia de los Gunners, como Thierry Henry, Dennis Bergkamp o Tony Adams.

La cancha del Colo Colo en las horas previas a un partido (Fuente: Getty Images)



Con una capacidad de 47 mil espectadores, el Monumental de Chile es, sin dudas, el estadio más importante del país andino. Cuenta con el primer museo dedicado al fútbol y la Casa Alba, una residencia dedicada especialmente para las jóvenes promesas del Cacique.

Además, este estadio fue varias veces la sede de la selección chilena m my parte de los estadios dedicados a la Copa América 2015. El Monumental tuvo en su historia varias remodelaciones y actualmente sigue siendo modificado para poder mantener su estado de excelencia entre los grandes estadios del mundo del fútbol.

23. Estadio Centenario (Uruguay)

En el Centenario, Uruguay se consagró campeón del primer Mundial de la historia (Fuente: Getty Images)

Entre muchos hitos a su favor, el Estadio Centenario de Uruguay siempre tendrá a su favor haber sido la sede de la primera final de un Mundial en la historia, en donde Uruguay cosechó su primera Copa del Mundo tras ganarle 4 a 2 a la Argentina. Sin embargo, este pergamino no es el único que convierte a esta cancha en un verdadero templo del fútbol mundial.

Tanto es así, que La Torre de los Homenajes es sin dudas uno de los elementos más originales que puede encontrarse en un estadio de fútbol: con la forma de una aguja y con más de 100 metros de altura, este mirador es el lugar ideal para disfrutar la belleza de Montevideo y al mismo tiempo ver un partido de fútbol. Además, cuenta con un simbolismo especial ya que cada uno de sus balcones representa las franjas de la bandera oriental.

22. Estadio Internacional de Yokohama

Tanto para un Mundial como para un Juego Olímpico el Yokohama es uno de los estadios más bellos del mundo (Fuente: Getty Images)

A pesar que Japón no es considerado uno de los países con mayor tradición futbolera, nadie puede dudar que el estadio Yokohama es uno de los grandes estadios de la historia del fútbol. A pesar de su relativa juventud (se inauguró en 1998) fue la sede de numerosos partidos importantes, entre los que se destacan finales Intercontinentales, Mundiales de Clubes, Copa de la Confederaciones y la final del Mundial 2002.

Con una capacidad para más de 72 mil espectadores, será una de las sedes principales de los Juegos Olímpicos de 2021, y donde se dispute la final de la competencia olímpica de fútbol. Además, durante la J1 League es el estadio donde el Yokohama F. Marinos hace las veces de local.

21. Monumental (River Plate)

La cancha de River es uno de los estadios con más historia de América (Fuente: Getty Images)

Con una capacidad para más de 70 mil personas, el Antonio Vespucio Liberti no solo es la cancha donde River hace de local sino que también es el estadio donde la Selección Argentina juega la mayoría de sus partidos como local. Además m claro de haber sido la sede principal del Mundial 78, donde Argentina ganó su primera Copa del Mundo tras vencer a Holanda por 3 a 1.

Tras su última remodelación, finalizada en medio de la pandemia del coronavirus, el campo de Monumental se convirtió en uno de los más modernos del mundo del fútbol, gracias a un nuevo sistema de drenaje y de acondicionamiento climático (el cual es refrigerado en verano y calefaccionado en invierno para mantenerlo a la temperatura ideal). Ahora, el césped del estadio de River no solo está compuesto por pasto natural, sino también por sintético, para que de esta manera esté siempre en las mejores condiciones posibles.

20. Estadio de Mestalla (Valencia)

Mestalla esta a solo dos años de llegar al centenario (Fuente: Getty Images)

Entre varios puntos a su favor, el estadio del Valencia tiene en su haber el honor de ser el estadio más antiguo de la primera división española, ya que fue inaugurado el 20 de mayo de 1923 (en menos de dos años llega al centenario). Gracias a esto, Mestalla es sin lugar a dudas un verdadero emblema del fútbol español, convirtiéndose en la sede de algunas de las páginas más importantes de la historia del deporte.

Fue una de las canchas sedes en el Mundial de España de 1982 y además de haberse disputado allí 10 finales de la Copa del Rey. Sin embargo, desde hace años, desde Valencia empezaron a trabajar en la construcción de un nuevo estadio, aunque aún no está definido cuándo será el final de las obras.

19. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

El Signan Iduna Park es uno de los estadios más vibrantes de Europa (Fuente: Getty Images)

Si hay un estadio con gran ambiente en el fútbol europeo es, sin dudas, el Signal Iduna Park, hogar del Borussia Dortmund, en donde en los partidos de la liga alemana llega a albergar la increíble suma de más de 81 mil personas entre sentadas y paradas. Gracias a eso es que este estadio consiguió el récord europeo de asistencia en una temporada, cuando en la 2011-2012 logró albergar a 1,37 millones de personas en solo 17 partidos (es decir un promedio de 80 mil personas por encuentro).

Además de esto, es el estadio más grande de Alemania y el quinto más grande de Europa. Sede del Mundial 2006, este impresionante estadio tiene la característica de estar constituido por ocho pilares de sujeción de 62 metros de altura, dotándolo de una identidad que lo vuelve reconocible hasta para los que lo ven por primera vez.

18. San Mamés (Athletic Club)

San Mamés en los momentos previos a un partido (Fuente: Getty Images)

El estadio del Athletic Club de Bilbao es uno de los más modernos estadios construidos en la actualidad. Inaugurado en 2013, la construcción de esta cancha le costó al equipo español la increíble suma de 211 millones de euros.

En antigua San Mamés siempre fue reconocido como uno de los estadios más vibrantes del fútbol europeo, por lo que a la hora de pensar la nueva obra, el arquitecto César Azcárate se aseguró no solo de mantener ese efecto de atmósfera cargada que aparecía en cada partido del Athletic, sino hasta inclusive potenciarlo, edificando para lograr un sonido envolvente del canto de los hinchas.

17. Turk Telekom Arena (Galatasaray)

El estadio del Galatasaray recibió a varios de los artistas más famosos del mundo (Fuente: Getty Images)

Con una capacidad para más de 52 mil enfervorizados espectadores, y con el color rojizo que ilumina cada una de las tribunas del estadio, no es extraño que el Turk Telekom Arena sea conocido por muchos como El infierno de Estambul.

Este increíble estadio inaugurado en el 2011 no solo sirve de sede para los partidos que el Galatasaray juega de local, sino también se convirtió en el escenario de shows de música del más alto nivel, recibiendo a figuras (con Sold Outs inmediatos) de la talla de Bon Jovi o Madonnna.

16. Parque de los Príncipes (PSG)

Las noches parisinas de Copa de Campeones se volvieron un clásico en los últimos años (Fuente: Getty Images)

Gracias a la millonaria transformación que el Paris Saint-Germain protagonizó estos últimos años, el Parque de los Príncipes se convirtió en la sede de algunas de las noches de Champions League más apasionantes de la última década, sin embargo, la historia de este estadio tiene mucho más hilo por tirar.

Sede de la Copa del Mundo de 1938 y 1998, el estadio parisino fue el hogar de “les bleus” hasta que se construyó el Estadio de Francia. Además de varias eurocopas (entre ellas la más reciente en 2016), y de albergar siete partidos del Mundial Femenino en 2019, el Parque de los Príncipes también fue una de las canchas claves del Mundial de Rugby organizado en Francia en 2007. Un verdadero pilar en el mundo deportivo europeo.

15. Soccer City (Sudáfrica)

Desde la Copa del Mundo de 2010, el Soccer City se convirtió en uno de las canchas con más capacidad del mundo (Fuente: Getty Images)

La organización de un Mundial siempre termina siendo la excusa perfecta para que los países inviertan en mejoras para sus estadios, sin embargo, nadie esperaba que a la hora de organizar una Copa del Mundo, Sudáfrica sorprendería con una cancha de semejante magnitud.

Construido en 1978, el Soccer City fue parcialmente demolido para el Mundial del 2010 para poder reconstruirlo, una vez terminadas las obras de ampliación, el estadio alcanzó la capacidad necesaria para poder organizar partidos internacionales de más de 94 mil personas, convirtiéndolo en el cuarto complejo deportivo más grande de todo el mundo.

14. Velodrome (Olympique Marsella)

Marsella fue sede de partidos tanto del Mundial y de la Eurocopa (Fuente: Getty Images)

A pesar de haber sido desde siempre uno de los estadios más bellos e imponentes de Francia, el Velodrome, la cancha donde el Olympique Marsella juega de local, recibió una impresionante transformación en 2014 para estar listo para la Eurocopa que se jugó en Francia en 2016.

Gracias a esto, el estadio no solo tiene la máxima consideración de para la UEFA (lo clasificó como “categoría cuatro”, sino que además puede albergar hasta 67.300 personas sentadas. No por nada este estadio es utilizado por la selección francesa de rugby como su cancha ideal cuando tiene que jugar de local.

13. Do Dragao (Oporto)

El estadio del Dragón fue la sede de la última final de la Copa de Campeones (Fuente: Getty Images)

Conocido como el estadio del dragón, este tremendo complejo deportivo se inauguró en noviembre de 2003 para sustituir otro ícono del fútbol portugues, como fue el Estadio das Antas. Fue el escenario de la victoria por 1 a 0 de Portugal contra los Países Bajos que coronó al seleccionado luso como el campeón de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Con una capacidad para más de 50 mil espectadores sentados, este estadio fue la sede de la última final de la Champions League (en donde el Chelsea venció 1 a 0 al Manchester City) y varios de los partidos más importantes de la Eurocopa que se jugó en Portugal en 2004. Además, recibió a bandas importantes de todo el mundo, entre las que se destacan The Rolling Stone y Coldplay.

12. Johan Cruyff Arena (Ajax)

Holanda celebra a una de sus máximas glorias con su moderno estadio (Fuente: Getty Images)

A pesar de su falta de mundiales, nadie puede dudar de la tradición futbolística de la escuela holandesa, por lo que no resulta extraño que uno de sus estadios ocupe un lugar tan alto en esta lista. Conocido previamente como el Amsterdam Arena, este estadio puede albergar a 54 990 espectadores sentados.

Además de haber sido la sede de la Eurocopa 2000 y el escenario de la gran victoria del Real Madrid por 1 a 0 frente a la Juventus en la final de la Champions del 98, este estadio entró a la historia por haber sido el primero en toda Europa en contar un techo retráctil. Hace poco más de tres años se le cambió el nombre con el objetivo de honrar a uno de los mitos más grandes de la historia del fútbol: Johan Cruyff.

11. Anfield (Liverpool)

La cancha del Liverpool es uno de los escenarios más famosos del fútbol europeo (Fuente: Getty Images)

Sin lugar a dudas Anfield es uno de los templos del fútbol mundial, no solo por ser la casa de un equipo con la tradición y la historia del Liverpool, sino también por haber sido el escenario de varios encuentros de la selección nacional de Inglaterra y cuatro partidos de la Eurocopa de 1996.

Además, este estadio cuenta con la particularidad de haber sido la sede de encuentros de otros deportes ajenos al fútbol, como el boxeo y hasta eln tenis, habiéndose enfrentado el campeón del Abierto de los Estados Unidos, Bill Tilden, y el campeón de Wimbledon, Fred Perry. Incluso en una semana 1984 el predicador evangelista Billy Graham dio su sermón cada noche desde el campo de juego con una asistencia de 30 mil personas por jornada.

10. Old Trafford (Manchester United)

El teatro de los Sueños es la cancha inglesa de un club más grande de todas (Fuente: Getty Images)

"El teatro de los sueños", como lo bautizó Bobby Charlton parece ser el mejor apodo para describir este pedazo de historia futbolística. Con una capacidad de 76 mil asistentes sentados es el estadio de clubes con mayor espacio en toda Inglaterra. Además, con las remodelaciones que tiene programada a futuro podrá albergar hasta 95,000 y superará a Wembley.

Es tal la conexión de Old Trafford con los hinchas del Manchester United que en la temporada 2006-07 mantuvo un promedio de 75,826 personas por partido. Dos años después, en la Premier League ganada por el Manchester United rompió otro récord: recibió entre campeonato y copa a 2,197,429 de asistentes en solo una temporada.

09. Stadio Giuseppe Meazza

San Siro tiene el particular honor de ser la cancha del Inter y el Milan (Fuente: Getty Images)

Pocos estadios en el mundo pueden jactarse de ser el hogar de dos clubes con tanto renombre e importancia como lo son el Inter y el Milan. Esto provoca que dependiendo qué equipo de los dos haga de local sea llamado como Giuseppe Meazza o como San Siro.

Además de eso, esta increíble estructura fue la sede cuatro finales de la Liga de Campeones (1965, 1970, 2001 y 2016), además de participar en seis partidos del Mundial 90, tres de la Eurocopa de 1980 y conciertos de figuras mundiales como Bob Marley, Michael Jackson, The Rolling Stones, U2 y Beyonce, entre otros.

08. Wanda Metropolitano

El Wanda Metropolitano ya se anotó su primera estrella esta temporada (Fuente: Getty Images)

Tras el final y la demolición del icónico estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid decidió mudarse al Wanda Metropolitano, un estadio de primerísimo nivel con la última tecnología que pretende ser el modelo de lo que todo estadio tendrá que tener en el futuro, a pesar de su capacidad de 68 456 espectadores, un número menor en comparación con otros de las canchas mencionadas en esta nota

Desde su inauguración en 2017, el Wanda Metropolitano ya se metió en el corazón del hincha colchonero, tras haber ganado en esta última temporada ya la primera Liga española desde su mudanza.

07. Allianz Parque (Palmeiras)

La renovación de la cancha del Palmeira contó una inversión de 360 millones de dólares (Fuente: Getty Images)

En pocos lugares del mundo se vive el fútbol como se vive en São Paulo, por lo que no es sorpresa que uno de sus estadios ocupe un lugar tan privilegiado en esta lista. Hogar del Palmeiras cuando juega de local, puede albergar hasta 55 mil espectadores sentados y es considerado como un estadio de cinco estrellas según la calificación UEFA.

La construcción de este increíble estadio, que vino a ocupar el lugar del antiguo Palestra Italia, costó más de 360 millones de dólares. Gracias a esa inversión, ahora el Palmeira cuenta con uno de los estadios más aplaudidos del mundo. Sin embargo, eso no hace que los fanáticos olviden su vieja casa, por lo que se decidió cambiar el nombre de la calle de la cancha, conocida previamente como Turiassú, al de Palestra Italia.

06. Camp Nou (Barcelona)

La cancha del Barcelona fue testigo de algunas de las noches de fútbol más vistoso de la historia (Fuente: Getty Images)

El estadio del Barcelona es, sin dudas, uno de los escenarios más importante de la historia del fútbol, no sólo por su gran infraestructura y su vista inigualable, sino también por los grandes equipos que allí jugaron, entre ellos el Guardiola y Messi. Arquitectónicamente, el Camp Nou hace honor a una ciudad que tiene como máximo frente edilicio a la Iglesia de la Sagrada Familia.

Tras varias remodelaciones (una de ellas para poder albergar en la Copa del Mundo de 1982 a más de 120 mil espectadores), hoy el estadio del Barcelona tiene una capacidad de 99.3541 hinchas. Sin embargo, tiene previstas más remodelaciones hasta el 2024 en el proyecto llamado Nou Camp Nou, que promete volver aún más futurista a este templo ícono del fútbol.

05. La Bombonera (Boca Juniors)

El color de la cancha de Boca logró tentar a algunos de los cracks más importantes del mundo (Fuente: Getty Images)

El estadio de Boca Juniors podrá no tener las últimas innovaciones tecnológicas y su capacidad de espectadores puede parecer pequeña en comparación con algunos de los gigantes que ya no nombramos en esta nota (puede albergar hasta 54.000 hinchas), sin embargo, la mística alrededor de este estadio hizo que figuras de todo el mundo sueñen jugar algún día allí.

Al nombre de Daniele De Rossi, que hizo todo para poder jugar en la cancha de Boca y lo logró, se le puede sumar a de Sergio Ramos (quien aseguró su simpatía por el Xeneize gracias a Riquelme y la Bombonera), Cavani (que dijo que su sueño era colgarse del alambrado de esa cancha para gritar un gol “cómo hacía el Manteca Martínez"), Samuel Eto’o quien dijo que “le hubiera encantado sentir el ambiente de La Bombonera” o Felipe Melo que la catalogó como una cancha mítica. En los últimos años, con la idea de ampliar la capacidad se propuso hacer un nuevo estadio, sin embargo, los hinchas del Xeneize rápidamente descartaron la idea, por lo que ahora se estudia la posibilidad de remodelarlo.

04. Estadio Azteca

El Estadio Azteca es hasta ahora la única cancha en donde se jugaron dos finales de la Copa del Mundo (Fuente: Getty Images)

Entre muchos logros en su haber, el Estadio Azteca tiene dos gran hitos que la sitúan entre las mejores canchas de la historia: el primero es que el único lugar donde se disputaron dos finales de la Copa del Mundo (1970 y 1986) y el segundo es que es el lugar donde Diego Armando Maradona convirtió el que es conocido como “El gol del Siglo” y sin lugar a dudas el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Sin embargo, su capacidad para albergar 87 mil espectadores lo sitúa ya entre los siete estadios más grandes del mundo entero. En 1985, previo a muchas remodelaciones y antes que sea obligatorio poner tantos asientos en las tribunas, el Azteca llegó a tener una capacidad de 115 mil asistentes. Una verdadera locura.

03. Maracaná

Pocas canchas en el mundo tienen la historia que tiene el Maracaná (Fuente: Getty Images)

Considerado por mucho tiempo como el estadio más grande del mundo, el Maracaná es el mayor reflejo de la grandeza del fútbol brasilero. Fue el escenario principal tanto de mundiales como Juegos Olímpicos, además de finales de Copa Libertadores, Copas Américas, y más.

Tras su renovación para la Copa del Mundo de 2014 (que costó la increíble suma de más de 300 millones de dólares) es uno de los estadios con mayor comodidad del mundo para sus fanáticos, además de contar con una cocina industrial y varios restaurantes. Sin embargo, su nombre está tan ligado a la historia del fútbol, que se bautizó a la victoria por 2 a 1 de Uruguay a Brasil en el Mundial del 50 como el Maracanazo.

02. Santiago Bernabeu (Real Madrid)

La Casa Blanca del fútbol no podía estar fuera del podio (Fuente: Getty Images)

La casa del Real Madrid no podía no estar en el podio, no solo por ser el escenario de algunas de las noches más gloriosas de la historia del fútbol, sino además por su gran infraestructura y comodidades para asegurar el disfrute de los hinchas. Entre varios hitos, el Santiago Bernabeu puede ostentar el honor de haber sido sede, no solo del final de cuatro Copa de Campeones, sino también de la final de una Copa Libertadores, algo único en la historia. Además de un Mundial y de una Eurocopa.

Puede albergar a 81.044 espectadores y en su última gran remodelación se invirtieron más de 127 millones de euros en cinco años. Tiene escaleras mecánicas en sus cuatro torres de acceso, un sistema integral de calefacción en las tribunas. Sin embargo, ya hay planeada una nueva renovación del estadio que costaría alrededor de 525 millones de euros.

01. Wembley

En la tierra donde se inventó el fútbol, Wembley es la reina (Fuente: Getty Images)

El nuevo Wembley tiene la magia de dos estadios en uno. Su historia comienza en 1923 cuando el Imperio Británico a fin de expresar su grandeza y sobre todo venerar su propia creación construyó el reconocido estadio de Wembley, siendo sede de los Juegos Olímpicos en 1948 y de la final de la Copa del Mundo en 1966. Asimismo, en el año 2007 se creó sobre los escombros la nueva versión. El reto de este nuevo edificio fue mantener la mística del anterior, realizando un espacio memorable y a la vez incorporando los últimos estándares de comodidad y calidad. La casa de la selección inglesa supera cuatro veces la altura del campo original y cuenta con el doble de espacio cubierto y tiene una capacidad oficial de 126.000 espectadores.

Los jugadores de este deporte admiran este histórico lugar, “Pelé dijo una vez que Wembley es la catedral del fútbol, yo añadiría que también es su capital y su corazón”, expresó Beckenbauer, una de las máximas figuras de la historia del fútbol. Un dato curioso es que se enterró una cápsula del tiempo en el centro de la actual cancha, en la cual hay artículos del antiguo estadio, por ejemplo; una camiseta de George Best de la final de la Copa de Europa de 1968 realizada en Wembley.



Lee También