Alarmas prendidas en un Barcelona donde la roja a Xavi Hernández sufrida el pasado domingo puede traer dolores de cabeza al conjunto culé. La entidad presidida por Joan Laporta no recurrirá a la sanción sufrida por su entrenador ante Atlético y espera que la normativa no juegue en su contra de cara al Clásico con Real Madrid. Esto dice el reglamento de cara a un escenario donde Hernández se perdería el choque para el 21 de abril.

“Realizar observaciones de carácter técnico a una decisión arbitral, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el cuarto árbitro”. Es lo que recoge el acta del colegiado José María Sánchez Martínez y que será presentada ante el Comité de Competición este miércoles. Usualmente hablamos de una sanción de dos partidos para los DTs que son expulsados, pero en el caso de entrenador culé hay antecedentes que juegan en su contra.

¿Por qué? Reincidencia es la palabra clave. Xavi acumula ya dos tarjetas rojas y 15 amarillas en dos temporadas. Una marca que complica su panorama ante el Comité de Competición. Puede dársele un partido más de sanción gracias a sus antecedentes contra los árbitros. Se cuenta con que se pierda los duelos ante Las Palmas y Cádiz, pero el peligro mayor es la visita al Santiago Bernabéu del día 21 de abril. Correcto, mañana Barcelona sabe si cuenta o no con su estratega para el partido de LaLiga ante Real Madrid.

Hay un momento clave en esta historia. La roja sufrida por Xavi en el primer partido del curso es lo que hace temer a Barcelona con un castigo por reincidencia. Aquella expulsión contra Getafe como visitante, sumada a la del Atlético, el peor de los cócteles pensando en los próximos tres partidos del club blaugrana en clave LaLiga. Este miércoles el Comité de Competición decide todo y se espera que la directiva de Laporta no apele las medidas de la entidad. A cruzar los dedos.

En caso de tener que ver desde fuera el duelo del 21 de abril será Óscar Hernández, hermano de Xavi, quien lidere a la expedición blaugrana por la capital de España. El entrenador, pese a su descontento por la decisión de José María Sánchez Martínez, dejó en claro que trabajará en evitar nuevas sanciones: “Soy pasional y no puedo cambiar. Es mi manera de ser y de competir”.

¿Puede quedarse Xavi?

Sport habla hoy de un escenario que cada vez se descarta menos, pero que depende de tres cuestiones de carácter innegociable. Xavi no seguirá si la temporada no termina de buena manera, así como sin tener en claro que refuerzos puede pedir o no. Hernández no quiere sorpresas al final de un verano. Cómo última condición se habla de negociar únicamente con Joan Laporta. La relación del DT con Deco, llena de ruido y discrepancias.

Los números de Xavi

Desde su llegada en lugar de Ronald Koeman hasta la fecha, el de Terrassa acumula 132 partidos, 82 victorias, 24 empates y 26 derrotas. 253 goles a favor, 140 en contra y los títulos de LaLiga o Supercopa de España. Se trabaja en este final de año por pelear el campeonato nacional y por qué no, por una aventura de lujo en la Champions League. Se acerca PSG en este sentido.