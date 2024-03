Se viene verano movido en Europa, América e igualmente en un mercado de fichajes donde el nombre de Kylian Mbappé aparece como gran protagonista de la fecha. El delantero francés volvía a la senda del gol anoche y mientras desde la Galia empieza a dudarse que diga presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Real Madrid juega de momento a favor de los Mascherano, AFA y por qué no, Lionel Messi.

“Cada día que pasa es un día donde Mbappé tiene menos probabilidades de decir presente en los JJOO”, así abre L’Equipe una mañana donde el futuro de Kylian continua en el aire. Se habla de un Real Madrid que no desea ceder al jugador de la cita, que entiende que su arribo al Bernabéu es la prioridad económica-deportiva de la entidad e igualmente que Mbappé ya tendrá Eurocopa para mostrarse en el plano de las selecciones. Verle ir sobre el 24 de a julio a la cita del COI, cada vez menos probable.

Recordemos que la cita termina el 10 de agosto. A solo una semana del inicio de LaLiga y por ende llevaría a que Mbappé se pierda el comienzo de su primera temporada en España. Es un verano cargado donde Real Madrid teme, según L’Equipe’, que Kylian pague en lo físico un desgaste que a jugadores como Pedri ya les ha costado no volver a su mejor versión incluso tres años después. La casa blanca no quiere cederlo y no será el único jugador que tenga que negociar con el Bernabéu para llegar a dicha cita.

“Es mi empleador quien decide. Será un placer jugar en ellos, pero si mi empleador no quiere, apoyaré su decisión. No creo que vaya a tomar mucho tiempo pensar en ello. Si es sí, es sí, si es no, es no. Quiero jugar y creo que la gente también lo quiere”, declaraba el propio Mbappé meses atrás. Ahora mismo su presencia en un torneo donde Argentina espera también poder convencer a Messi continua en el aire. Festejos por AFA, el Bernabéu y eso sí, de momento nada oficial. Para Kylian, no olvidemos, hay incluso ofrecimientos de ser el abanderado de la delegación nacional del país anfitrión.

Días atrás se hablaba de Mbappé, Antoine Griezmann y Olivier Giroud como los pretendidos por Thierry Henry de cara a representar a Francia en los Juegos Olímpicos de París. Recordemos que pueden convocarse solo tres jugadores por encima de los 23 años de cara a una edición que coincidirá con el adiós de Kylian al PSG. De momento Real Madrid se niega a dejarle partir luego de una Eurocopa a otro torneo de carácter internacional. Si Messi vuelve a París, de momento lo hará sin su gran rival en frente.

¿Cuándo será presentado Mbappé?

Es la gran duda mirando el calendario de Real Madrid, PSG y los torneos internacionales que llegarán en verano. Mbappé se marchará con Francia rumbo a la Euro a inicios de junio y mientras la final de la Champions llega el 1/06. Su último partido en PSG a nivel local será el 18 de mayo ante Metz. No hay muchas fechas para pensar en una presentación por el Bernabéu antes del final del verano.

Los estadios de los juegos

Parque de Los Príncipes, Burdeos, Lyon, Marsella, Nantes, Niza y Saint-Étienne. El COI ya definió meses atrás junto a Francia todos esos recintos que serán utilizados para la sección de fútbol de unos Juegos Olímpicos que pueden ser históricos en todo sentido para el deporte rey. De momento Kylian lo tiene cada vez más complicado.