¿Por qué tan poco gasto en enero? ¿Por qué apenas se ha invertido en 23 millones de euros frente a los 900 del verano? ¿Qué cambios vienen por delante? Arabia Saudita cierra un mercado lleno de particularidades y donde ya se poco en foco en junio del 2024. Riad prepara nuevas medidas para seguir amarrando talento y glorias de Europa. FIFA no puede hacer nada y hay varias estrellas en la mira.

Hasta 41 veces menos dinero movió el mercado saudí en este mes de enero. La segunda ventana del Fondo PIF al frente de toda la pirámide de gastos en cuanto a fichajes cierra con apenas movimientos y con tramas que lejos estuvieron de ser positivas como la de Jordan Henderson o Karim Benzema. ¿La respuesta? Cambiar las normas del torneo pensando en que se avalan nuevas plazas para extranjeros. Desde julio, cada club de la Saudí Pro League podrá tener hasta 10 en sus filas.

Apenas 9 de los 18 clubes sacaron la billetera en invierno. 23 millones gastados en un solo jugador como Renan Lodi. Las dudas alrededor de un cambio de vida rumbo a Riad sigue presente entre diversas estrellas del fútbol europeo que ya saben que serán buscados en verano. Se espera que esos más de 900 millones invertidos meses atrás vuelvan a verse en junio, julio y agosto del 2024.

Arabia avisa. Tener 2 extranjeros más por plantilla permite atacar más fichajes de peso, así como evitar la fuga de estos. Casos como el de un Neymar lesionado y sin ficha hasta que regrese a la actividad serán historia con estas nuevas medidas. Desde el 1 de julio Riad anuncia que 10 de los 23 jugadores de sus planteles profesionales podrán no tener pasaporte saudí. FIFA o cualquier pedido que exista de cara a pedir ‘equilibrio’ en el mercado no pasará de una caja. Zúrich no puede hacer nada.

“Cada mercado es un mundo y tiene sus propias normas y la FIFA no tiene potestad para marcar los límites de las ligas o los campeonatos locales. Es más, ni las propias confederaciones tampoco pueden poner freno a situaciones parecidas”, palabras de expertos en el mercado a MARCA en agosto del 2023 que explican el por qué de la cuestión. Europa se encuentra avisada y Arabia va preparándose para un verano del 2024 donde se volverá a por todas.

Primeros objetivos

Tras cerrar a figuras como Iván Rakitic y de soñar con David De Gea, buena parte de los ojos miran a Liverpool en este sentido. La marcha de Jürgen Klopp, el cambio de ciclo en Anfield y el interés de Riad en Mohamed Salah será una de las primeras novelas a seguir de cerca cuando termine el curso por Europa. Luka Modric y un posible paso lejos de Real Madrid, también en las cuentas.

LaLiga, protagonista del final de mercado

El futuro del Chimmy Ávila, la posible llegada de Pablo Fornals al Betis, el arribo de Gabriel Paulista al Atlético de Madrid. Restan 24 horas de mercado en Europa con varias operaciones en clave LaLiga y que serán las principales tramas a seguir de cerca. Atentos también a la cesión de Carlos Alcaraz a Juventus de Turín.