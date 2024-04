Quedó confirmado que entre Ronald Araujo e Ilkay Gundogan quedó todo mal después del partido que el FC Barcelona perdió 4 a 1 con el París Saint-Germain por la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League, este martes 16 de abril en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic, resultado que decretó la eliminación de los culés del certamen.

Los dirigidos por Xavi Hernández tenían encaminada la clasificación (habían ganado 3 a 2 en la ida en el Parque de los Príncipes e iban 1 a 0 arriba en la vuelta), hasta que el defensa uruguayo recibió la tarjeta roja por cometerle infracción al atacante del PSG Bradley Barcola cuando apenas se disputaban 29 minutos del primer tiempo.

Al respecto de esa secuencia, Ilkay Gundogan le disparó sin piedad a Ronald Araújo: “Estoy decepcionado. Se lo hemos regalado de la forma más fácil. Esto es la Liga de Campeones. No importa el rival, es imposible remontar si uno de tus jugadores es expulsado. Sentíamos que teníamos el control del partido antes de la tarjeta roja. Si es falta, es tarjeta roja. En estos momentos cruciales debes estar seguro que puedes recuperar el balón. Si no consigues la pelota, debes dejarlo ir. Prefiero conceder el gol o dejar al delantero con un uno contra uno. Se tiró el balón largo y no sé si llegaba a la pelota. Podía dejar la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara o incluso conceder un gol. Ponerte con un hombre menos por la roja tan temprano en el partido te mata“.

Tales declaraciones fueron más que suficientes para generar revuelo en la prensa catalana que no tardó en reportar que, puertas adentro, los dichos del alemán no solo que no le habían gustado al principal apuntado, sino tampoco a Xavi, su cuerpo técnico y a la directiva de la institución encabezada por Joan Laporta.

Y quien confirmó el río revuelto en el Barcelona fue el propio Ronaldo Araujo, este jueves en un encuentro que tuvo con la prensa en medio de la XIX edición de los Relatos Solidarios, libro escrito por periodistas con fines benéficos. ”Prefiero guardarme lo que pienso. Tengo códigos y valores que hay que respetar”, expresó cuando le consultaron por lo que lanzó Gundogan. Y cuando le insistieron para saber si los códigos a los que hizo referencia fueron los que le faltaron al ex Manchester City, el uruguayo replicó: ”Ya respondí esa pregunta”. Clima, cuanto menos, tenso.

La decisión del FC Barcelona con Ilkay Gundogan

La directiva del FC Barcelona le comunicó a Ilkay Gundogan que deberá explicar sus declaraciones frente a sus compañeros antes de El Clásico del domingo frente al Real Madrid. La idea de la directiva es tratar de poner paños fríos a la situación para terminar la temporada lo mejor posible. Sin embargo, no descartan que termine de explotar todo por los aires y verse obligados a tomar decisiones drásticas.

Ronald Araujo no se siente responsable de la eliminación del Barcelona

A pesar de la acusación de Ilkay Gundogan, Ronald Araujo, en el mismo encuentro con los periodistas este jueves, remarcó que no se siente el máximo culpable de la eliminación del Barcelona en los Cuartos de Final de la Champions League: ”Responsable no me siento. Condiciona el partido, más cuando tu equipo se queda con diez. Pero hay muchas cosas en el contexto del partido además de esa expulsión. Estoy de verdad agradecido a la afición, que gritaba mi nombre cuando me echaron. El culé de verdad siempre me ha apoyado”.